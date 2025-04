Bahia vence o Atlético Nacional e assume a liderança do Grupo F da Libertadores

Em um dos grupos mais embolados da Libertadores, o Bahia conseguiu abrir vantagem dos demais. Na Casa de Apostas da Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira, o time baiano conseguiu furar a defesa do Atlético Nacional-COL e com gol de Willian José, venceu o por 1 a 0 para assumir a liderança do Grupo F na terceira rodada.

Foi o segundo triunfo seguido do Bahia na chave e manteve a sua invencibilidade, chegando a sete pontos, contra cinco do Internacional, vice-líder. O Atlético Nacional é o terceiro, com três, enquanto o Nacional-URU soma apenas um.

O jogo começou com as duas equipes dispostas a valer suas estratégias. Empurrado pela torcida, o Bahia conseguiu de certa forma envolver o adversário, com toques rápidos, triangulações e jogadas de linhas de fundo, mas nada que levasse certo perigo ao gol colombiano.

Do outro lado, o Atlético Nacional era firme nas disputas e explorava bem os espaços para armar os contra-ataques, principalmente com a velocidade de Román. Na reta final, a melhor chance do time brasileiro saiu dos pés de Lucho Rodríguez, que pegou a sobra na área e parou na defesa com os pés de Ospina.

O Bahia voltou melhor na segunda etapa, conseguindo pisar mais na área, mas sem conseguir finalizar a gol, com chutes bloqueados. Era visível que o time colombiano jogava para se defender e pouco forçava as jogadas ofensivas, priorizando a posse de bola na defesa. De tanto rodar a bola, o Bahia enfim abriu espaço na defesa colombiana e abriu o placar, aos 26.

Caio Alexandre deu belo passe entre as linhas para Willian José bater cruzado para marcar. Após a abertura do placar, o time brasileiro passou a jogar com inteligência, mantendo a posse de bola no ataque e neutralizando as investidas colombianas. O time até sofreu um susto na reta final, com o Atlético tendo um gol anulado por falta em Mingo. Sem pressa, o Bahia só administrou o resultado até o fim da partida.

O Bahia agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, onde encara o Palmeiras, no domingo, às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Pela Libertadores, o próximo duelo acontece somente em maio, contra o Nacional-URU, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 ATLÉTICO NACIONAL-COL

BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas (Acevedo) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Cauly (Ademir), Lucho Rodríguez (William José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

ATLÉTICO NACIONAL - Ospina; Andrés Román (Joan Castro), Arias, Tesillo e Camilo Cândido; Campuzano, Mateus Uribe e Rivero (Billy Arce); Sarmiento (Cardona), Morelos (Parra) e Asprilla. Técnico: Javier Gandolfi.

GOL - Willian José, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Santiago Mingo (Bahia) e Campuzano (Atlético).

ÁRBITRO - Mario Díaz de Vivar (PAR).

RENDA - R$ 1.443.582,50.

PÚBLICO - 40.790 torcedores.

LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).