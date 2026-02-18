Capa Jornal Amazônia
Bahia perde para o O'Higgins e larga em desvantagem na pré-Libertadores

Estadão Conteúdo

O Bahia perdeu sua invencibilidade na temporada de 2026 da pior maneira possível. Apático no estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, saiu em desvantagem no jogo de ida da 2ª fase da pré-Libertadores, ao ser derrotado pelo O'Higgins por 1 a 0, nesta quarta-feira. O gol saiu com quatro minutos de jogo, com Francisco González.

Defendendo a invencibilidade em casa, o Bahia agora precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar à terceira fase, última antes da fase de grupos. Em caso de nova derrota, ou empate, o time chileno ficará com a vaga. O duelo acontece na próxima quarta-feira, às 19h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Bahia começou a partida sendo pressionado pelo O'Higgins e logo foi surpreendido, quando Francisco González ganhou a dividida e acertou lindo chute no ângulo de Ronaldo, com quatro minutos de jogo. O gol cedo desestabilizou ainda mais o time brasileiro, que não conseguia ficar com a bola e ainda sofria com as investidas chilenas.

Em contra-ataque pela esquerda, por pouco Rabello não ampliou. Vendo a situação, Rogério Ceni colocou Caio Alexandre no meio de campo, com 30 minutos. O time até conseguiu ter mais a posse da bola, mas o nervosismo ainda atrapalha. O Bahia terminou o primeiro tempo sem nenhum lance de perigo e com quatro jogadores amarelados.

Na volta do intervalo, o panorama foi o mesmo. O time chileno manteve a estratégia de pressionar nos primeiros minutos e chegou a ampliar com Castillo, mas o gol foi anulado por falta em Ademir na origem da jogada. Ainda sem conseguir fôlego no duelo, Ceni agora tirou seus amarelados, para poder vencer as disputas sem correr risco.

A estratégia, por sua vez, deu certo, ganhando mais presença ofensiva e ganhando a segunda bola. Gabriel Xavier teve a primeira melhor chance do time baiano, em cabeçada rente à trave. Entretanto, o pouco bom momento não transformou em pressão e o time chileno voltou a ter controle da partida, ditando o ritmo até o apito final.

FICHA TÉCNICA

O'HIGGINS 1 X 0 BAHIA

O'HIGGINS - Carabalí; Faúndez, Robledo, Brizuela e Pavez Muñoz; Ogaz, Juan Leiva (Schaime) e Bryan Rabello (Yáñez); Francisco González, Arnaldo Castillo (Vecino) e Sarrafiore (Rojas). Técnico: Lucas Bovaglio.

BAHIA - Ronaldo; Román Gómez (Gilberto), Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Erick (Caio Alexandre) e Jean Lucas; Ademir (Erick Pulga), Willian José (Sanabria) e Cristian Oliveira (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Francisco González, aos quatro minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Alberto Javier Feres (URU).

CARTÕES AMARELOS - Ogaz, Juan Leiva, Rojas, Ademir, Cristian Oliveira, Acevedo, ee, Gilberto e Román Gómez.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio El Teniente, em Rancagua (CHI).

Palavras-chave

futebol

Copa Libertadores

O'Higgins

Bahia
Esportes
.
