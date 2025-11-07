Capa Jornal Amazônia
Bahia oficializa acordo com São Paulo e acerta a compra de Rodrigo Nestor por R$ 23,5 milhões

Estadão Conteúdo

Rodrigo Nestor é oficialmente jogador do Bahia. Emprestado pelo São Paulo desde o início da temporada, o meio-campista foi adquirido em definitivo e assinou até dezembro de 2030. Os clubes usaram as redes sociais nesta sexta-feira para anunciar o acordo.

"O Esporte Clube Bahia SAF informa que realizou a compra em definitivo do meia Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. O novo contrato será válido até 2030. O atleta de 25 anos chegou ao Esquadrão em janeiro deste ano por empréstimo do time paulista", oficializou o Bahia.

De acordo com o São Paulo, pela aquisição de 100% dos direitos econômicos do atleta, o Bahia desembolsou 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões), a serem pagos em três parcelas, com vencimentos previstos para 31 de outubro de 2025, 31 de agosto de 2026 e 31 de agosto de 2027.

O clube paulista já havia recebido 1,5 milhão pelo empréstimo (R$ 9,2 milhões). "Além do montante de 5,3 milhões de euros garantidos pelas operações de empréstimo e venda, o São Paulo poderá receber até 200 mil euros adicionais, condicionados ao desempenho esportivo do atleta e a resultados do Bahia em competições oficiais", destacou o São Paulo.

São 45 jogos disputados por Rodrigo Nestor no Bahia, pelo qual já anotou sete gols e deu outras cinco assistências. O jogador foi campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste neste ano, anotando, inclusive, anotando um gol no primeiro jogo da final regional, em Aracaju.

Revelado no São Paulo, Nestor defendeu o clube em 219 partidas, com 12 gols marcados e 26 assistências distribuídas. "Em caso de futura transferência do atleta a outro clube, o São Paulo fará jus ao recebimento de 20% sobre eventual mais-valia, calculada sobre o lucro líquido obtido pelo Bahia em relação ao valor pago na operação atual."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Bahia

São Paulo FC

Rodrigo Nestor
.
