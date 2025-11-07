Bahia oficializa acordo com São Paulo e acerta a compra de Rodrigo Nestor por R$ 23,5 milhões Estadão Conteúdo 07.11.25 19h32 Rodrigo Nestor é oficialmente jogador do Bahia. Emprestado pelo São Paulo desde o início da temporada, o meio-campista foi adquirido em definitivo e assinou até dezembro de 2030. Os clubes usaram as redes sociais nesta sexta-feira para anunciar o acordo. "O Esporte Clube Bahia SAF informa que realizou a compra em definitivo do meia Rodrigo Nestor junto ao São Paulo. O novo contrato será válido até 2030. O atleta de 25 anos chegou ao Esquadrão em janeiro deste ano por empréstimo do time paulista", oficializou o Bahia. De acordo com o São Paulo, pela aquisição de 100% dos direitos econômicos do atleta, o Bahia desembolsou 3,8 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões), a serem pagos em três parcelas, com vencimentos previstos para 31 de outubro de 2025, 31 de agosto de 2026 e 31 de agosto de 2027. O clube paulista já havia recebido 1,5 milhão pelo empréstimo (R$ 9,2 milhões). "Além do montante de 5,3 milhões de euros garantidos pelas operações de empréstimo e venda, o São Paulo poderá receber até 200 mil euros adicionais, condicionados ao desempenho esportivo do atleta e a resultados do Bahia em competições oficiais", destacou o São Paulo. São 45 jogos disputados por Rodrigo Nestor no Bahia, pelo qual já anotou sete gols e deu outras cinco assistências. O jogador foi campeão do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste neste ano, anotando, inclusive, anotando um gol no primeiro jogo da final regional, em Aracaju. Revelado no São Paulo, Nestor defendeu o clube em 219 partidas, com 12 gols marcados e 26 assistências distribuídas. "Em caso de futura transferência do atleta a outro clube, o São Paulo fará jus ao recebimento de 20% sobre eventual mais-valia, calculada sobre o lucro líquido obtido pelo Bahia em relação ao valor pago na operação atual." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Bahia São Paulo FC Rodrigo Nestor COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 Carlos Ferreira Perigos e fragilidades do Novorizontino 07.11.25 10h47 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vai sair? Meia pode deixar o Remo após a disputa da Série B; diz jornalista A Série B deste ano pode ser a última do meia Pavani com a camisa do Remo. O jogador pode deixar o clube e fechar com o Guarani-SP 06.11.25 9h26 FUTEBOL Remo leva quase três times de atletas para os jogos decisivos contra Novorizontino e Avaí Leão Azul briga pelo acesso à Série A e divulgou a lista de relacionados para dois jogos seguidos fora de casa 07.11.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (07/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Campeonato Brasileiro, Campeonato Saudita, La Liga, Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Português e Série A argentina movimentam o futebol nesta sexta-feira 07.11.25 7h00 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41