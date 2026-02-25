Bahia decepciona e cai na Pré-Libertadores para O'Higgins nos pênaltis Estadão Conteúdo 25.02.26 21h58 O Bahia está eliminado da Copa Libertadores. Na noite desta quarta-feira, o time venceu o O'Higgins por 2 a 1 no tempo normal, na Arena Fonte Nova, em Salvador, mas acabou derrotado por 4 a 3 na disputa de pênaltis, dando adeus à competição ainda na segunda fase preliminar. O Bahia conseguiu reverter parcialmente a desvantagem sofrida no Chile, onde havia perdido por 1 a 0, mas não avançou à terceira fase. Já o O'Higgins garantiu a classificação fora de casa e segue vivo no torneio continental após suportar a pressão e ser mais eficiente nas penalidades. O primeiro tempo teve domínio do time baiano desde o apito inicial. Logo no primeiro lance ofensivo, Ademir cruzou da direita e Willian José apareceu na área para finalizar. Fez 1 a 0 e empatou o placar agregado com menos de 20 segundos de jogo. O Bahia manteve postura agressiva, ocupando o campo ofensivo e buscando acelerar as jogadas pelos lados. O O'Higgins, por sua vez, respondeu com transições rápidas e quase marcou em finalização de González, que passou rente à trave. Apesar do controle territorial, o Bahia teve dificuldades para transformar volume em gols, com impedimentos recorrentes anulando jogadas promissoras. Já nos minutos finais, após nova bola levantada na área, Pulga foi derrubado por Faúndez, e o árbitro assinalou pênalti. Willian José parou no goleiro na cobrança, mas aproveitou o rebote para marcar o segundo gol do Bahia e colocar os donos da casa em vantagem no confronto. Na etapa final, o cenário mudou. O O'Higgins passou a pressionar mais alto e foi recompensado aos oito minutos, quando recuperou a bola no campo ofensivo. Sarrafiore cruzou da esquerda e Castillo apareceu livre para empurrar para as redes, recolocando os chilenos em vantagem no agregado e levando a decisão para os pênaltis. O Bahia tentou reagir, voltou a ocupar o campo adversário e criou chances, principalmente com Willian José em jogada trabalhada com Ademir, mas faltou precisão nas conclusões. Do outro lado, o time visitante também teve oportunidades claras em contra-ataques, mantendo o jogo aberto até o apito final. Na disputa de pênaltis, diante de estádio lotado, o O'Higgins levou a melhor ao vencer por 4 a 3. Dell e Everton Ribeiro desperdiçaram suas cobranças pelo Bahia, sendo a última decisiva para a eliminação tricolor. Com a queda na Pré-Libertadores, o Bahia agora direciona suas atenções para as competições nacionais da temporada, enquanto o O'Higgins avança à terceira fase do torneio continental. FICHA TÉCNICA BAHIA 2 X 1 O'HIGGINS BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Mingo e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Everaldo), Willian José (Dell) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni. O'HIGGINS - Carabali; Faúndez, Robledo, Brizuela e Muñoz; Ogaz, Juan e Rabello (Schamine); Francisco González, Arnaldo Castillo e Sarrafiore. GOLS - Willian José, no 1º e aos 46 minutos do primeiro tempo, e Castillo, aos 9 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Luciano Juba, Gabriel Xavier, Mingo (BAH); Muñoz, Yanez, Ogaz e Juan Leiva (OHI). ÁRBITRO - Maximiliano Ramírez (ARG). PÚBLICO - 46.046 torcedores. RENDA - R$ 1.725.150,00. LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Bahia O'Higgins COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 