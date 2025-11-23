Bahia bate Vasco em jogo polêmico e complica rival no Brasileirão O Vasco de Fernando Diniz chegou à quinta derrota consecutiva Estadão Conteúdo 23.11.25 18h32 A Arena Fonte Nova foi palco de um duelo de tirar o fôlego na tarde deste domingo, quando em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão, com direito a duas expulsões e acréscimos infinitos, o Bahia superou o Vasco por 1 a 0 e se firmou na briga por vaga no G-5. Com o resultado, o time de Salvador se recuperou de uma sequência de três jogos sem vitória, foi a 56 pontos e pulou para o sexto lugar, ficando apenas dois atrás do Botafogo, primeiro time no G5. Do outro lado, o Vasco de Fernando Diniz chegou à quinta derrota consecutiva, parou em 42 pontos e se aproxima da zona de rebaixamento. O duelo em Salvador começou com domínio do Bahia, que apesar de dominar a posse de bola, não conseguia chegar com perigo ao gol do Vasco, que apostou em contra-ataques, todos sem sucesso. Após um longo período de insistência, o time da casa conseguiu criar a primeira grande chance apenas aos 30, quando Ademir recebeu na direita, cortou e chutou no canto, para boa defesa de Léo Jardim. Entretanto, esta foi a única oportunidade de real perigo da primeira etapa e as equipes foram para o intervalo sem gols. Na volta para a segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo, com o Bahia buscando mais o ataque e parando em um Vasco muito bem postado, que quase sofreu o primeiro gol aos 15, quando Ademir chutou de longe, mas Léo Jardim salvou novamente. Entretanto, o cenário mudou aos 22, quando David entrou de sola em Kanu e foi expulso. Com vantagem numérica, o Bahia passou a se lançar ainda mais ao ataque, e enfim conseguiu balançar as redes aos 27, quando Ademir bateu escanteio e Erick Pulga, de cabeça, mandou para o fundo do gol. O clima ficou ainda mais quente aos 39, quando Santiago Mingo, que seria substituído, enrolou para sair de campo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso, o que animou o Vasco. Aos 44, Gómez cruzou e Paulo Henrique mandou de cabeça, muito perto do gol. Entretanto, o time da casa se fechou atrás e garantiu a vitória. Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a disputa da 36ª rodada do Brasileirão, onde voltam a campo nesta sexta-feira. A partir das 19h, o Bahia vai até o Alfredo Jaconi para encarar o Juventude. Pouco mais tarde, às 19h30, é a vez do Vasco receber o Internacional, em São Januário. FICHA TÉCNICA BAHIA 1 X 0 VASCO BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Gabriel Xavier), Everton Ribeiro (Tiago) e Jean Lucas (Michel Araújo);Ademir, Erick Pulga (Caio Alexandre) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni. VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan (Vegetti) e Lucas Piton; Barros (Tchê Tchê), Hugo Moura (Matheus Carvalho) e Matheus França (David); Nuno Moreira (Lucas Freitas), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz. GOL - Erick Pulga, aos 27 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Santiago Mingo (Bahia) e Barros, Tchê Tchê e Rayan (Vasco). CARTÕES VERMELHOS - Santiago Mingo (Bahia) e David (Vasco). RENDA - R$ 1.771.523,00. PÚBLICO - 43.074 torcedores. ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Morais (GO). LOCAL - Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Bahia Vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Ele fica? Durante comemoração, presidente do Remo manifesta desejo por permanência de Pedro Rocha Jogador azulino foi o grande destaque do último jogo e da temporada, sendo o artilheiro da equipe 24.11.25 12h46 Ídolo do Palmeiras, Felipe Melo recebe camisa do Remo no dia do acesso e lamenta queda do Paysandu Jogador mostrou o manto azulino personalizado que recebeu de presente e parabenizou o Leão Azul 24.11.25 12h05 Futebol Ex-seleção, Júlio César se emociona e comemora acesso do Remo no meio da torcida Ex-goleiro veio para Belém acompanhar o time azulino no jogo decisivo e viu o Leão Azul conquistar um feito histórico 24.11.25 11h20 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44