Axel Lopes acerta com o Criciúma-SC e deixa o Águia de Marabá: 'Nosso maior ídolo'

O Águia de Marabá vai perder um dos principais jogadores do elenco. O goleiro Axel Lopes está de saída para o Criciúma-SC. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes junto à assessoria do Azulão.

Para Axel, a mudança representa um salto na carreira. Enquanto defendia o Águia na Série D do Campeonato Brasileiro, o arqueiro agora disputará a Série B, onde o Criciúma ocupa a 15ª colocação na tabela. A oficialização da contratação deve ser anunciada em breve.

O Águia de Marabá publicou uma nota em que destacou o comprometimento e os feitos do goleiro com a camisa do clube.

"Chegou o dia de nos despedirmos do nosso maior ídolo, nosso líder, nosso herói. Muito obrigado por cada feito com essa camisa, por cada conquista, pelo exemplo de profissional, pelas palavras nos vestiários e por todo o seu amor por este clube", declarou o Azulão.

A equipe também ressaltou que a trajetória e dedicação do atleta seguirão na lembrança da torcida e do clube.

"Você vai, mas os seus feitos ficarão gravados para sempre neste clube e serão lembrados por todos os torcedores. Desejamos muito sucesso na sua carreira. Que você vá, mas não se esqueça de que o Águia é sua casa e estará sempre de portas abertas", completou o Águia.

Axel Lopes foi peça fundamental na conquista do Campeonato Paraense de 2023 e se tornou um dos grandes ídolos da torcida azulina.

O goleiro chegou ao clube em 2023 e renovou por mais duas temporadas. Ao todo, disputou 93 partidas com a camisa do Águia. Além do Parazão, Axel teve papel importante nas campanhas da Copa do Brasil, ajudando a equipe a alcançar a terceira fase do torneio em dois anos consecutivos. Neste ano, também conquistou a Copa Grão-Pará.