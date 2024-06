Autor dos gols da vitória do Águia de Marabá vê chances de classificação na Série D: 'Vamos brigar'

O Águia de Marabá conseguiu a primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro com dois gols do atacante Gileard, que saiu do banco para garantir o triunfo do Azulão sobre o Moto Club-MA. Após o resultado positivo, o jogador celebrou a conquista e destacou que agora a equipe está com outra atitude.

"Foi uma vitória muito importante. Estávamos precisando disso para as coisas realmente melhorarem dentro de campo. Agora é manter o foco, sabemos que não vai ser fácil, mas, com a vontade e atitude que tivemos dentro de campo diante do Moto Clube, tenho certeza que vamos chegar ao nosso objetivo", declarou Gileard em entrevista coletiva.

Passado a vitória importantíssima em cima do Papão do Norte, o Águia, na tarde da última terça-feira (25), anunciou a saída de quatro jogadores do elenco: o zagueiro Cassius, o lateral-esquerdo Alan Maia e os atacantes Veraldo e Wander. Agora o clube volta as atenções para o Maranhão-MA. O jogo será no domingo (30), às 17h, no Zinho Oliveira. A partida é muito importante para a equipe que ainda sonha com a classificação para a próxima fase e, com isso, precisa vencer a partida e as outras que virão.

"Enquanto houver chances matematicamente de classificação, nós vamos brigar até o final e eu acho que é isso que nós estamos fazendo. Nós estávamos precisando dessa vitória, que foi muito importante, então, se nos mantermos o pé no chão, foco e fazer o que fizemos no jogo de sábado, nós temos possibilidade de sair com a classificação", afirmou Gileard.

Ainda na entrevista, o atacante do Azulão falou sobe a relação da torcida com o clube. O jogador destacou que o distanciamento dos torcedores é culpa dos resultados negativas que o time acumulou na Série D. No entanto, Gileard espera que com a vitória, o público volte ao estádio apoiar o Águia de Marabá.

"Acho que nós temos culpa pela redução do número de torcedores pelos jogos que nos vínhamos fazendo. Mas, agora, o que eu posso falar para a torcida é que nos apoie, porque o nosso time está com outra atitude, com metas e com foco que nós estamos nesse momento, nos vamos brigar pela classificação e dar alegria para eles [torcedores]", concluiu o jogador.