Atropelamento durante comemoração de título do Liverpool deixa 4 torcedores gravemente feridos

O atropelamento de dezenas de pessoas durante o desfile dos jogadores do Liverpool nesta terça-feira, em comemoração à conquista do Campeonato Inglês, deixou quatro torcedores feridos em estado grave. Entre estas vítimas, está uma criança. Ela ficou presa nas ferragens do veículo, que precisou ser erguido, para que o atendimento de socorro fosse feito.

O acidente aconteceu quando o desfile estava terminando. Uma minivan entrou em uma rua isolada, próxima à rota do desfile, e atropelou um grande grupo de torcedores. Um vídeo nas redes sociais mostrou o carro atingindo um homem, jogando-o para o alto, antes de desviar para uma multidão maior, onde abriu caminho no meio do grupo e empurrou corpos pela rua antes de parar.

O Serviço de Ambulâncias do setor Noroeste informou que um total de 47 pessoas ficaram feridas, das quais 27 foram levadas a hospitais, enquanto 20 foram tratadas no local do acidente com ferimentos leves. Não houve mortes relatadas.

O primeiro-ministro Keir Starmer disse estar consternado com a tragédia. Ele enalteceu a bravura dos socorristas e afirmou que os pensamentos do País estão com a cidade e seu povo. "Cenas de alegria se transformaram em horror e devastação absolutos", disse Strmer. "O Liverpool está unido e todo o País está com o Liverpool neste momento difícil", afirmou.

As autoridades britânicas mantiveram o condutor que causou o acidente, um homem de 53 anos, sob custódia. A polícia de Merseyside afirmou que não está tratando o caso como terrorismo e não procura outros suspeitos.

A Water Street, perto do Rio Mersey, no coração da cidade, foi isolada por fita policial, e uma tenda azul foi montada na rua coberta com os detritos da celebração, incluindo garrafas, latas e bandeiras do Liverpool. O prefeito da área metropolitana de Liverpool, Steve Rotheram, disse que quatro dos feridos estavam "muito, muito doentes no hospital".

Harry Rashid, que estava com a esposa, comentou como uma festa se transformou em palco de tragédia. "Foi extremamente rápido", disse. "Inicialmente, ouvimos apenas o estalo, estalo, estalo de pessoas sendo arremessadas para fora do capô de um carro."

Rashid disse que a revolta tomou conta da multidão. As pessoas próximas ao incidente avançaram contra o veículo parado e começaram a quebrar os vidros. "Mas então ele pisou fundo novamente e atropelou o resto deles. "Foi horrível. E dava para ouvir os solavancos enquanto ele passava por cima das pessoas."