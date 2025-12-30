ATP promove alterações no cálculo do ranking masculino do tênis para 2026

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) divulgou recentemente seu novo livro de regras com mudanças para 2026. Entre diversas alterações, as que mais chamam atenção afetam diretamente o cálculo do ranking internacional do esporte.

A partir da próxima temporada, a ATP analisará os 18 melhores resultados das últimas 52 semanas - até 2025, a conta incluía 19 torneios.

Segundo a associação o ranking deve ser estabelecido com base nos placares dos quatro Grand Slams e oito torneios Masters 1000 obrigatórios e nos seus seis melhores resultados nos torneios United Cup, ATP 500, ATP 250, Challenger e ITF. Sendo assim, a presença de torneios menores caiu de sete para seis.

Outra alteração fundamental diz respeito aos torneios ATP 500. Agora, os "commitment players" - ranqueados no top 30 - precisam disputar apenas quatro torneios desta categoria, em vez dos cinco exigidos anteriormente. O Masters 1000 de Monte Carlo, o único não incluso nos oito obrigatórios, também pode ser adicionado a esse grupo de eventos e a exigência de disputar pelo menos um torneio deste tipo após o US Open permanece.

Além disso, qualquer atleta que desista de um ATP 500 terá sua classificação zerada, podendo recuperá-la somente uma vez a cada 52 semanas. A regra não se aplica apenas em casos de lesões prolongadas, os "zeros" por falta de comparecimento nas partidas poderão ser substituídos por ausência se houver a aprovação do Comitê Médico.

Fora das mudanças na lista dos melhores do mundo, a associação também instituiu normas inéditas em caso de calor extremo. A partir do ano que vem, os tenistas podem solicitar pausas de 10 minutos para refrescar o corpo e jogos marcados para dias com temperaturas extremas devem ser suspensos visando o bem-estar nos competidores.

COMO FICA O BRASILEIRO JOÃO FONSECA?

Após ter conquistado o melhor resultado de sua carreira até então e terminar o ano em 24º no ranking, João Fonseca deverá seguir as novas normas impostas aos 30 melhores. Apesar das mudanças impactarem o calendário previsto, o brasileiro deve se adaptar melhor às novas exigências e ter um tempo maior de descanso e preparação durante o ano.