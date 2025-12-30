ATP promove alterações no cálculo do ranking masculino do tênis para 2026 Em 2025, João Fonseca conquistou o melhor resultado de sua carreira até agora e terminou o ano em 24º no ranking. Estadão Conteúdo 30.12.25 14h02 A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) divulgou recentemente seu novo livro de regras com mudanças para 2026. Entre diversas alterações, as que mais chamam atenção afetam diretamente o cálculo do ranking internacional do esporte. A partir da próxima temporada, a ATP analisará os 18 melhores resultados das últimas 52 semanas - até 2025, a conta incluía 19 torneios. Segundo a associação o ranking deve ser estabelecido com base nos placares dos quatro Grand Slams e oito torneios Masters 1000 obrigatórios e nos seus seis melhores resultados nos torneios United Cup, ATP 500, ATP 250, Challenger e ITF. Sendo assim, a presença de torneios menores caiu de sete para seis. Outra alteração fundamental diz respeito aos torneios ATP 500. Agora, os "commitment players" - ranqueados no top 30 - precisam disputar apenas quatro torneios desta categoria, em vez dos cinco exigidos anteriormente. O Masters 1000 de Monte Carlo, o único não incluso nos oito obrigatórios, também pode ser adicionado a esse grupo de eventos e a exigência de disputar pelo menos um torneio deste tipo após o US Open permanece. Além disso, qualquer atleta que desista de um ATP 500 terá sua classificação zerada, podendo recuperá-la somente uma vez a cada 52 semanas. A regra não se aplica apenas em casos de lesões prolongadas, os "zeros" por falta de comparecimento nas partidas poderão ser substituídos por ausência se houver a aprovação do Comitê Médico. Fora das mudanças na lista dos melhores do mundo, a associação também instituiu normas inéditas em caso de calor extremo. A partir do ano que vem, os tenistas podem solicitar pausas de 10 minutos para refrescar o corpo e jogos marcados para dias com temperaturas extremas devem ser suspensos visando o bem-estar nos competidores. COMO FICA O BRASILEIRO JOÃO FONSECA? Após ter conquistado o melhor resultado de sua carreira até então e terminar o ano em 24º no ranking, João Fonseca deverá seguir as novas normas impostas aos 30 melhores. Apesar das mudanças impactarem o calendário previsto, o brasileiro deve se adaptar melhor às novas exigências e ter um tempo maior de descanso e preparação durante o ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP ranking mudança COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50