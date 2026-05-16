Atlético-MG vence o Mirassol por 3 a 1 e se afasta da parte de baixo da tabela do Brasileirão Estadão Conteúdo 16.05.26 20h41 Na busca de pontos para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG conseguiu uma importante vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol, neste sábado, pela 16ª rodada, em jogo disputado na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Com 21 pontos, o time mineiro realmente vai ficar longe de qualquer ameaça nesta rodada, o que não acontece com o time paulista, com 13 e ainda dentro da zona de queda, embora com um jogo a menos - 15 a 16. O Atlético-MG teve uma boa atuação no primeiro tempo e saiu na frente com um gol de Minda. Mas sofreu o empate em uma jogada área, quando o zagueiro Willian Machado aproveitou de cabeça o escanteio cobrado por Reinaldo. No segundo tempo, de pênalti, Maycon fez o segundo e Cissé completou o placar. Os dois times vão ter compromissos durante a semana pela Conmebol. Já na terça-feira, o Mirassol defende a liderança do Grupo G da Copa Libertadores diante do Always Ready, na Bolívia. Na quinta, pela Copa Sul-Americana, o Atlético-MG tenta deixar a lanterna do Grupo B diante do líder Cienciano-PER, dentro da Arena MRV, em Belo Horizonte. Pela 17ª rodada do Brasileirão, o Mirassol vai receber o Fluminense, no sábado (23), enquanto no dia seguinte (24), o Atlético-MG vai até São Paulo para enfrentar o Corinthians. O técnico Eduardo Dominguez escalou o Atlético-MG de maneira ofensiva, no esquema 4-3-3 e o início de jogo foi intenso. Tanto que abriu o placar aos 16 minutos, quando, quando Minda recebeu o passe de Bernard, ganhou na velocidade de Willian Machado, entrou na área e bateu cruzado: 1 a 0. Aos poucos, o Mirassol equilibrou as ações em campo, principalmente, no meio-campo. Mas encontrava dificuldades na criação de jogadas, não levando perigo ao goleiro Everson. Mesmo assim, o Mirassol empatou os 39 minutos, após escanteio cobrado em curva por Reinaldo. O zagueiro Willian Machado subiu bem alto e cabeceou com força, deixando tudo igual: 1 a 1. O detalhe é que o baixinho Bernard, do Galo, com apenas 1,64m, estava marcando o 'gigante' do Mirassol, com 1,86m. Este foi o sexto gol de cabeça sofrido pelo Atlético-MG em 22 sofridos até agora, confirmando a sua deficiência na marcação no jogo aéreo. A torcida atleticana vaiou o time no intervalo. O time mineiro voltou mais ligado no segundo tempo, ganhando o apoio de sua torcida na arquibancada. Aos 12 minutos, Renan Lodi tabelou com Bernard e sofreu falta dentro da área de Denilson. Pênalti, sem discussão. Na cobrança, aos 15, Maycon bateu forte no meio do gol: 2 a 1. Enquanto Rafael Guanaes fez várias trocas no Mirassol para ganhar mais força física, Eduardo Dominguez só promoveu a primeira substituição aos 26 minutos, com a entrada de Cissé na vaga de Cuello. A segunda troca aconteceu somente aos 33 minutos, quando o atacante Minda sentiu cãibras e cedeu lugar para o 'xerifão' Lyanco. O técnico, portanto, reforçou a marcação com uma linha de cinco defensores. Um erro de saída de bola do Mirassol, permitiu que o time mineiro ampliasse o placar aos 36 minutos. A bola sobrou para Cissé na linha da grande área. Ele ajeitou, levantou a cabeça e chutou cruzado, com a bola tocou na trave esquerda de Walter antes de entrar. Foi a redenção da jovem promessa do clube, que no meio da semana quase comprometeu a vaga do time na Copa do Brasil ao ser expulso com cinco minutos diante do Ceará. O Galo perdeu o jogo por 2 a 1, mas nos pênaltis garantiu a vaga às oitavas após o goleiro Everson defender duas cobranças e converter a última. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 3 X 1 MIRASSOL ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello (Cissé), Cassierra (Cauã Soares) e Minda (Lyanco). Técnico: Eduardo Domínguez. MIRASSOL - Walter; Lucas Oliveira (Aldo Filho), João Victor e Willian Machado; Daniel Borges, Denilson (Everton Galdino), Eduardo (Galeano) e Reinaldo; Alesson, Edson Carioca (Tiquinho Soares) e Carlos Eduardo (Shaylon). Técnico: Rafael Guanaes. GOLS - Minda, aos 16, e Willian Machado, aos 39 minutos do primeiro tempo; Maycon (pênalti), aos 15, e Cissé, aos 36 do segundo. CARTÃO AMARELO - Reinaldo (Mirassol). ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR). RENDA - R$ 894.904,35. PÚBLICO - 20.027 torcedores. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). 