Atlético-MG tem recurso negado no CAS e joga sem torcida contra o Iquique pela Sul-Americana

O primeiro jogo internacional do Atlético-MG na temporada será sem a presença da torcida, nesta quinta-feira, no Mineirão, diante do Deportes Iquique, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O clube brasileiro teve seu recurso negado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) e terá de cumprir penalidade de duas partidas com portões fechados imposta pela Conmebol.

"Comunicado para a Massa: o Atlético informa que o jogo contra o Deportes Iquique, nesta quinta-feira (10/4), no Mineirão, pela Copa Sul-Americana, será com portões fechados. O Clube irá cumprir punição imposta pela Conmebol", informou o Atlético, que previa grande festa no estádio.

A penalidade imposta pela Conmebol ocorreu ainda em 2024. Na ocasião, o Atlético-MG acabou punido por causa do uso de sinalizadores de seus torcedores nas semifinais da Libertadores diante do River Plate, na Arena MRV. O clube era reincidente e a pena acabou sendo de duas partidas.

"O Departamento Jurídico do Galo recorreu da penalidade de duas partidas sem a presença da torcida, com pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito. Entretanto, o efeito suspensivo foi negado pelo CAS (Tribunal Arbitral do Esporte), na Suíça", lamentou o clube.

Depois de estrear na Sul-Americana com igualdade sem gols na casa do Cienciano, o clube só voltará a contar com a força da torcida na Sul-Americana como mandante na última rodada da fase de classificação, justamente diante dos peruanos, pois cumprirá o segundo jogo de punição frente ao Caracas, na quinta jornada.