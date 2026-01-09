Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atlético-MG se acerta com o Bahia e contrata o zagueiro Vitor Hugo em definitivo

Estadão Conteúdo

O Atlético-MG não fez um segundo semestre bom em 2025, apesar do vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Mas um jogador do elenco se sobressaiu: o zagueiro Vitor Hugo. Emprestado pelo Bahia, o defensor foi adquirido em definitivo nesta sexta-feira e assinou contrato por duas temporadas.

A manutenção do experiente Vitor Hugo, de 34 anos, no elenco, era uma das prioridades do técnico Jorge Sampaoli, satisfeito com a dupla formada ao lado do paraguaio Junior Alonso. O jogador, além de ir bem na defesa, costuma anotar seus gols na frente.

"Após acordo com o EC Bahia, informamos que o atleta Vitor Hugo assinou contrato definitivo de dois anos com o Galo. O zagueiro já foi registrado no BID da CBF. Seguimos, VH!", oficializou o Atlético-MG.

Mesmo com a confirmação da permanência de Vitor Hugo, torcedores cobram a chegada de mais um defensor ao elenco. Bruno Fuchs poderia ser essa peça, após ano emprestado ao palmeiras. Mas os paulistas o adquiriram em definitivo.

Ainda sem definir o futuro de Hulk, novamente assediado pelo Fluminense, o clube está modesto no mercado. Trouxe o lateral Renan Lodi para a vaga de Guilherme Arana - se transferiu para o Fluminense -, o volante Maycon, e está se acertando com o equatoriano Preciado para a vaga de Saravia.

Na frente, Alan Minda chega para o setor mais concorrido do clube, que viu Júnior Santos ser liberado pelos médicos nesta sexta após grã vê lesão e começar a treinar com os novos companheiros.

