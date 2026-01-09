Atlético-MG se acerta com o Bahia e contrata o zagueiro Vitor Hugo em definitivo Estadão Conteúdo 09.01.26 21h17 O Atlético-MG não fez um segundo semestre bom em 2025, apesar do vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Mas um jogador do elenco se sobressaiu: o zagueiro Vitor Hugo. Emprestado pelo Bahia, o defensor foi adquirido em definitivo nesta sexta-feira e assinou contrato por duas temporadas. A manutenção do experiente Vitor Hugo, de 34 anos, no elenco, era uma das prioridades do técnico Jorge Sampaoli, satisfeito com a dupla formada ao lado do paraguaio Junior Alonso. O jogador, além de ir bem na defesa, costuma anotar seus gols na frente. "Após acordo com o EC Bahia, informamos que o atleta Vitor Hugo assinou contrato definitivo de dois anos com o Galo. O zagueiro já foi registrado no BID da CBF. Seguimos, VH!", oficializou o Atlético-MG. Mesmo com a confirmação da permanência de Vitor Hugo, torcedores cobram a chegada de mais um defensor ao elenco. Bruno Fuchs poderia ser essa peça, após ano emprestado ao palmeiras. Mas os paulistas o adquiriram em definitivo. Ainda sem definir o futuro de Hulk, novamente assediado pelo Fluminense, o clube está modesto no mercado. Trouxe o lateral Renan Lodi para a vaga de Guilherme Arana - se transferiu para o Fluminense -, o volante Maycon, e está se acertando com o equatoriano Preciado para a vaga de Saravia. Na frente, Alan Minda chega para o setor mais concorrido do clube, que viu Júnior Santos ser liberado pelos médicos nesta sexta após grã vê lesão e começar a treinar com os novos companheiros. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Atlético-MG Vitor Hugo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 Futebol TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026 Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela. 09.01.26 14h08 MMA Sport Club Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro 09.01.26 12h40 Futebol BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase. 09.01.26 12h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03