Atlético-MG leva susto, aciona titulares e vira o jogo em cima do Sport na Ilha do Retiro Estadão Conteúdo 08.11.25 18h17 De olho na conquista inédita da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG usou um time repleto de reservas diante do Sport e quase acabou sendo surpreendido pelo lanterna do Campeonato Brasileiro, neste sábado, na Ilha do Retiro na abertura da 33ª rodada. O time da casa abriu 2 a 0 no placar, mas não segurou a vantagem e levou a virada por 4 a 2, quando os titulares atleticanos foram acionados a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Para o Atlético-MG, a vitória foi importante porque o deixou com 43 pontos e praticamente sem riscos matemáticos de queda. Mas o destino do Sport parece já certo em 2026: a Série B. Continua com 17 pontos e pode ser rebaixado caso Vitória ou Santos ganhem nesta rodada. A verdade é que os dois times entraram em campo despreocupados. O Atlético-MG por não sonhar mais com o título e o Sport por estar virtualmente rebaixado à Série B em 2026. Com maior poderio técnico, o conjunto mineiro começou melhor e quase abriu o placar aos 10 minutos, quando Natanael acertou a trave. Mas a equipe da casa, sem a pressão da torcida, que compareceu em pequeno número, se mostrou como uma postura competitiva. E abriu o placar aos 17 minutos, quando Léo Pereira trocou passes com Pablo e apareceu livre para chutar forte e no canto de Everson. O visitante, apesar da maior posse de bola, pouco finalizou. A rigor teve uma grande chance com Igor Gomes, que acabou numa boa defesa do goleiro Gabriel. No intervalo, Jorge Sampaoli deve ter entendido que só mesmo com mudanças poderia modificar o placar. No início do segundo tempo, o Atlético voltou com o atacante Dudu e o ala-esquerdo Guilherme Arana para as saídas, respectivamente, de Natanael e Caio Paulista. A melhora foi visível, com o time atleticano empurrando o Sport para seu campo de defesa. Mesmo com domínio, porém, o Atlético não finalizava. Mas o time da casa foi letal no contra-ataque e ampliou o placar aos 17 minutos, de novo com Léo Pereira. Ele recebeu de costas a bola na área, virou batendo de primeira e surpreendeu o goleiro Everson, que caiu e não evitou o gol. Atrás no placar, Sampaoli convocou mais três titulares para o jogo: Hulk, Gustavo Scarpa e Alexsander. A reação foi inevitável, embora tenha começado aos 22 minutos numa falha do goleiro Gabriel. Ele viu Hulk cobrar falta de longe e sem barreira, tentou encaixar a bola no alto, mas ela acabou entrando. O empate saiu dois minutos depois. Após troca de passes entre Dudu e Gustavo Scarpa, o cruzamento acabou na cabeça de Rony: 2 a 2, aos 24 minutos. O Atlético manteve o ritmo forte e marcou o terceiro gol com Alexsander, aos 35, quando chutou e a bola ainda desviou noz agueiro Rafael Thyere. Dois minutos depois, outra troca de passes rápida e Rony apareceu na pequena área só para empurrar a bola para as redes: 4 a 2. O Atlético-MG terá dois compromissos na próxima semana. Na quarta-feira recebe o Fortaleza, na Arena MRV, em jogo adiado da 16ª rodada, quando o time mineiro disputava fase importante da Sul-Americana. No domingo (16), o time mineiro enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. O Sport volta a ficar em evidência no outro sábado (15), quando vai receber na Arena Pernambuco o Flamengo. FICHA TÉCNICA SPORT 2 X 4 ATLÉTICO-MG SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere (Riquelme), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima (Atencio); Matheusinho (Romarinho), Pablo (Ignacio Ramírez) e Léo Pereira. Técnico: César Lucena. ATLÉTICO-MG - Everson; Vitor Hugo, Iván Román e Junior Alonso; Natanael (Guilherme Arana), Alan Franco, Fausto Vera (Gustavo Scarpa), Igor Gomes e Caio Paulista (Dudu); Biel (Hulk) e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli. GOLS - Léo Pereira, aos 17 do 1º tempo e, aos 17 do segundo tempo. Hulk, aos 22, e Rony, aos 24 e 37, Alecsander, aos 35 minutos do 2º. CARTÃO AMARELO - Matheus Alexandre (Sport). ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP) RENDA E PÚBLICO - Não disponiveis LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE). 