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Atlético-MG faz primeiro tempo avassalador e goleia a Chapecoense na Arena Condá

Estadão Conteúdo

A pausa da Data Fifa fez bem para o técnico Eduardo Domínguez implementar sua filosofia no Atlético-MG. Com um primeiro tempo avassalador, o time mineiro não tomou conhecimento da Chapecoense e venceu por 4 a 0 nesta quinta-feira, na Arena Condá, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Placar colocou fim a invencibilidade do time catarinense diante da torcida na temporada.

Com 10 sessões de treino no período, a missão de Domínguez era clara: retomar a confiança do elenco depois do péssimo início de temporada e a perda do título mineiro para o rival Cruzeiro. E foi posto a prova dentro das quatro linhas. Com certa naturalidade, decidiu a partida em 45 minutos com gols de Bernard, Cuello e Reinier.

Após um bom primeiro tempo, o Atlético-MG se mostrou inconstante na segunda etapa e apesar do resultado confortável, se abdicou cedo do jogo e correu riscos desnecessários. Até que Dudu, nos acréscimos, transformou a vitória em goleada.

Com o resultado, o Atlético-MG contabiliza 11 pontos. Já a Chapecoense chegou a sete jogos sem vencer - único triunfo foi na estreia, por 4 a 2 sobre o Santos - e contabiliza sete pontos na parte final da classificação.

O duelo começou com a Chapecoense tentando surpreender nos primeiros minutos. Com poucos segundos, Walter Clar arriscou de longe e Everson fez a defesa. A resposta atleticana veio com Bernard. Depois, o time mineiro passou a sobrar em campo.

Mostrando certa tranquilidade em campo, foi construindo as jogadas com facilidade. Renan Lodi acertou o travessão e na sequência, Bernard desviou de peito o chute de Natanael para abrir o marcador, aos 23 minutos.

Explorando bem as deficiências do time da casa, ainda mais com a saída de Giovanni Augusto, machucado, o Atlético-MG foi tomando conta da partida e não demorou para ir construindo um placar mais elástico.

Hulk cruzou na medida para Renier apenas escorar para as redes, aos 29. Avassalador, em contra-ataque, Cuello se livrou da marcação e bateu forte de fora da área para marcar o terceiro.

O Atlético-MG voltou meio satisfeito para o segundo tempo. Esperando uma Chapecoense ofensiva, atuou em linhas baixas, com a estratégia de explorar os contra-ataques, mas era envolvido pelos donos da casa.

Pelo alto, Marcos Vinícius quase descontou, depois foi a vez de Bolasie tentar diminuir o prejuízo. Após o primeiro tempo animador, o Atlético-MG se abdicou cedo do jogo e correu riscos desnecessários.

Tanto que a Chapecoense ultrapassou o número de finalizações na segunda etapa, mas a sorte não estava ao seu lado. Kevin Ramírez acertou o travessão e no rebote, a bola bateu em Lyanco, caminhou sobre a linha até bater na trave e sair.

A reta final foi de posse de bola dos catarinenses, que esbarravam na falta de pontaria. O Atlético-MG aproveitou os espaços para o contra-ataque já nos acréscimos, quando Dudu recebeu na área e transformou a vitória em goleada.

O Atlético-MG volta a campo no domingo, às 17h30, quando recebe o xará Athletico-PR na Arena MRV. Mais cedo, às 16h, a Chapecoense segue como mandante, diante do Vitória, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 4 ATLÉTICO-MG

CHAPECOENSE - Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar; Victor Caetano (Ênio), Camilo, Rafael Carvalheira (Higor Meritão) e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Bolasie (Neto Pessoa) e Ítalo (Kevin Ramírez). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi (Kauã Pascini); Tomás Pérez, Victor Hugo (Dudu) e Bernard (Gustavo Scarpa); Hulk (Cassiera), Reinier (Igor Gomes) e Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Bernard, aos 23, Reinier aos 29, Cuello, aos 34 minutos do primeiro tempo. Dudu, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

CARTÕES AMARELOS - Victor Caetano

RENDA - R$ 446.920,00.

PÚBLICO - 10.614 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).

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