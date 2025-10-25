Capa Jornal Amazônia
Atlético-MG e Ceará duelam por alívio na tabela do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdo

Atlético-MG e Ceará se enfrentam neste sábado, às 16h, na Arena MRV, em um confronto que carrega peso maior do que a tabela sugere. Separados por apenas dois pontos, os clubes vivem realidades semelhantes: oscilação, incerteza e a necessidade de uma vitória para afastar o fantasma do rebaixamento.

O Atlético chega pressionado e ainda sem uma resposta concreta sob o comando de Jorge Sampaoli. O empate com o Independiente del Valle, fora de casa, pela Sul-Americana, trouxe algum respiro, mas não apagou a sequência irregular no Campeonato Brasileiro. O time tem 33 pontos e ocupa a 15ª colocação, apenas dois acima do Vitória, que abre a zona da degola.

A falta de evolução é evidente. O time mantém posse de bola e intensidade, mas sofre para transformar domínio em gols. A derrota para o Corinthians por 1 a 0, na última rodada, reforçou a dificuldade de criação e a pouca eficiência ofensiva. O argentino ainda não conseguiu dar identidade ao elenco, que se mostra vulnerável defensivamente e previsível com a bola.

Sampaoli volta a lidar com desfalques importantes. Lyanco, Caio Maia, Cuello e Júnior Santos seguem no departamento médico, enquanto Fausto Vera cumpre suspensão. Liberado, Patrick chegou a treinar durante a semana, mas dificilmente terá condições de jogo por estar há um bom tempo parado. A tendência é que o técnico mantenha a base que empatou pela Sul-Americana, embora haja chance de preservar nomes como Bernard e Júnior Alonso.

Em busca de alternativas, Sampaoli pode apostar em um time mais ofensivo, com a entrada de Hulk e Dudu para dar profundidade e presença de área. A movimentação de Bernard entre as linhas ainda é uma incógnita, e o treinador sinaliza dúvidas sobre a melhor forma de encaixar o meio-campo sem perder equilíbrio.

Do outro lado, o Ceará também chega pressionado. A equipe tem 35 pontos, ocupa o 13º lugar e vem de derrota por 2 a 0 para o Botafogo. O técnico Léo Condé enfrenta problemas parecidos: desfalques e irregularidade. Lourenço e Pedro Henrique estão suspensos, abrindo espaço para um trio ofensivo com Fernandinho, Galeano e Pedro Raul, enquanto Fernando Sobral surge como opção no meio.

"Mais um jogo difícil no Brasileirão. A gente sabe da dificuldade que eles estão passando também, o momento delicado deles. É um confronto diretíssimo nosso. A gente sabe que é um jogo decisivo e encara assim", disse Willian Machado

O histórico recente mostra leve vantagem mineira. Nos últimos dez encontros, o Atlético venceu cinco, contra duas vitórias do Ceará e três empates. Em 30 confrontos gerais, o time mineiro leva ampla vantagem, com 15 vitórias contra oito dos cearenses.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X CEARÁ

ATLÉTICO-MG - Everson; Vitor Hugo, Ruan e Júnior Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa, Bernard (Dudu) e Guilherme Arana; Rony. Técnico: Jorge Sampaoli

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinícius Zanocelo, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ)

DATA - 25/10 (Sábado)

HORÁRIO - 16h

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Esportes
