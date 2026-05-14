Atlético-MG diminui no fim contra o Ceará e Éverson garante vaga nos pênaltis

O Ceará foi amplamente superior, mas se despediu da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, até foi bastante dominante e venceu por 2 a 1 o Atlético-MG no tempo normal, repetindo o placar de ida da 5ª fase, mas caiu nos pênaltis por 4 a 2 depois de show do goleiro Éverson. Ele defendeu duas cobranças e fechou a série para o time mineiro, na quinta penalidade, e converteu.

Com a classificação, o Atlético agora aguarda sorteio da CBF para conhecer o adversário das oitavas de final. Antes, os times voltam a campo pelo Brasileirão neste fim de semana: os cearenses fazem Clássico-Rei contra o Fortaleza pela Série B, na Arena Castelão, às 18h30 no domingo (17), já os mineiros visitam o Mirassol na Série A, no Maião, às 18h30 do sábado.

Disposto a reverter o prejuízo da ida, o Ceará começou em cima do Atlético-MG e teve comemoração em dose dupla. Melk lançou Fernandinho, que foi derrubado por Mamady Cissé na pequena área, gerando a expulsão do guineense. Alex Silva cobrou seguro e abriu o placar, aos sete minutos.

A pressão continuou e os cearenses voltaram a ir às redes: Melk explorou falha defensiva e encobriu, mas a arbitragem invalidou por falta em Éverson. Persistente, os cearenses valorizaram o fator casa e foram premiados novamente. Após boa jogada pela esquerda, Fernandinho chutou cruzado; Renan Lodi tentou afastar e a bola voltou nas costas do goleiro atleticano.

Sentindo a pressão, os mineiros realizaram duas mudanças para corrigir os problemas, tanto defensivos, como ofensivos, mantendo a vantagem de dois tentos a favor dos mandantes.

Na volta para a etapa final, Ceará e Atlético-MG tiveram trocas entre os 11 iniciais, cada um no seu intuito. Os anfitriões mantiveram a intensidade e quase marcaram o terceiro: João Gabriel recebeu passe em profundidade pela esquerda e parou no goleiro adversário. Não demorou e saiu nova jogada de perigo: Dieguinho bateu falta frontal e acertou o travessão. Valorizando bem a vantagem construída no primeiro tempo, os cearenses controlaram o ritmo da partida e fizeram a equipe mineira se atirar ao setor ofensivo, buscando usar o contra-ataque para fechar a 'tampa do caixão'.

Em um lance mais trabalhado, contudo, mais um susto: Rafael Ramos levantou na segunda trave e Giulio cabeceou para defesaça de Éverson. No fim, Pascini recebeu pela esquerda, driblou Éder e estufou a rede, deixando o placar 2 a 1 e levando a disputa de vagas para os pênaltis.

A disputa por pênaltis começou emocionante, pois Ceará e Atlético converteram as primeiras cobranças, já a segunda teve erro de ambos. A terceira foi de acerto para os dois lados, enquanto a quarta somente os visitantes foram às redes; na quinta, Éverson - após defender duas batidas,de Fernando e Rafael Ramos - fez o seu para garantir a vaga. Chutou forte e no alto, depois foi festejado por seus companheiros.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ (2) 2 X 1 (4) ATLÉTICO-MG

CEARÁ - Bruno Ferreira; Alex Silva (Rafael Ramos), Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho (Matheus Araújo), Júlio César e João Gabriel; Melk, Fernandinho (Giulio) e Gustavo. Prado. Técnico: Mozart.

ATLÉTICO-MG - Éverson; Lyanco, Iván Román (Natanael) e Vitor Hugo; Mamady Cissé, Alan Franco, Tomás Pérez (Cauã Soares) e Renan Lodi (Pascini); Alan Minda (Alexsander), Cassierra e Reinier (Tomás Cuello). Técnico: Eduardo Domínguez.

GOLS - Alex Silva, aos sete, e Éverson, contra, aos 22 minutos do primeiro tempo; Pascini, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Renan Lodi, Lyanco e Alexsander (CAM).

CARTÃO VERMELHO - Mamady Cissé (CAM).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 91.938,00.

PÚBLICO - 8.130 torcedores.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).