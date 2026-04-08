Atlético de Madrid derrota Barcelona e fica perto da vaga na semifinal da Champions League

O Atlético de Madrid deu uma passo muito grande em direção à semifinal da Champions League, nesta quarta-feira, ao derrotar o Barcelona, no Camp Nou, por 2 a 0. Com o resultado, o time do técnico Diego Simeone poderá até perder por um gol na próxima terça-feira em seu campo para ficar entre os quatro primeiros colocados da principal competição de clubes da Europa.

O Barcelona entrou no reformulado Camp Nou defendendo uma marca de respeito. Desde que o estádio foi entrega, os catalães somaram apenas triunfos: 14 em sequência.

Mesmo sem Raphinha, ainda em recuperação de lesão, o Barcelona começou disposto a buscar rapidamente a vantagem no placar. Em três minutos, Rashford e Lamine Yamal já haviam forçado a goleiro Juan Musso a fazer boas defesas. O Atlético não se intimidou e Julián Álvarez, aos cinco, por pouco não superou o arqueiro Joan Garcia.

Depois do início alucinante, os times passaram a apostar na posse de bola e se revezaram na armação das jogadas de ataque. Aos 17, Lamine Yamal foi lançado pela direita e cruzou para Rashford, que marcou o gol. Mas a assistência foi feita em impedimento.

O lance, apesar de invalidado, deu confiança ao Barcelona, que passou a ter o domínio territorial. No duelo particular entre Rashford e Musso, o goleiro do Atlético voltou a levar vantagem aos 30 minutos. Três minutos mais tarde, Gerard Martín levou perigo ao time madrilenho em chute de longe.

Aos 41 minutos, o lance do primeiro tempo. Simeone foi lançado no meio da zaga e acabou derrubado por Cubarsi. Com a ajuda do VAR, o juiz expulsou o jogador do Barcelona. Na cobrança, Julian Álvarez bateu com perfeição: 1 a 0.

Com a intenção de obter maior velocidade, o Barcelona voltou dos vestiários com Gavi e Fermín López nos lugares de Pedri e Lewandowski, mas viu o Atlético adotar uma postura agressiva com marcação na saída de bola dos catalães.

Aos cinco minutos, Yamal lançou Rashford, que criblou o goleiro, mas chutou para fora. Aos sete, o atacante inglês quase empatou de falta.

Empurrado pela torcida no estádio onde não perdia havia 14 jogos desde que foi remodelado, o Barcelona passou a ocupar apenas o campo de ataque. O problema foi encontrar uma forma de superar a forte defesa do Atlético, que mostrou maturidade para tocar a bola e frustrar o rival, a ponto de ficar com 53% de posse de bola.

Aos 25 minutos, o Atlético teve paciência de trocar passes e chegou ao segundo gol. Ruggeri escapou pela esquerda e cruzou para o oportunismo de Sorloth: 2 a 0.

O Barcelona foi no desespero na busca por diminuir o prejuízo, mas faltou inspiração para fugir do 'paredão' armado por Simeone.