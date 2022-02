Atlético-CE x Iguatu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (08/02) pelo Cearense

Os times do Atlético-CE e Iguatu disputam nesta terça-feira (08/02), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Cearense 2022. A partida está programada para começar às 15h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, Ceará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Atlético-CE x Iguatu?

A partida Atlético-CE x Iguatu pode ser assistida pelo canal no Youtube da Federação Cearense de Futebol (TV FCF)

Como Atlético-CE x Iguatu chegam para o jogo?

O time do Atlético-CE está na zona de rebaixamento, com 7 pontos e o do Iguatu tem 11 pontos, ocupando a sexta posição na tabela.

FICHA TÉCNICA

Atlético-CE x Iguatu

Campeonato Cearense

Local: Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, Ceará

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2022, 15h

Árbitro: Renato Pinheiro

VEJA MAIS

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Atlético-CE: Diónantan; Roberth, Rennan Moura, Eduardo Bahia, Dim; Bruno Nascimento, Romarinho, Hércules; Moré, Claudivan, Ewerton Potiguar. TÉCNICO: Reginaldo França

Iguatu: Léo; Dodô, Uesles, Marcondi, Diogo, Elivelton; Hugo Freitas, Bruno Menezes; Romário, Patuta, Davi. TÉCNICO: Washington Luiz

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)