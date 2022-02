Montevideo x Barcelona de Guayaquil: onde assistir e o horário de hoje (08/02) pela Libertadores

Os times Montevideo City Torque e Barcelona de Guayaquil disputam nesta terça-feira (08/02), em partida válida pela primeira fase da Copa Libertadores da América 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Centenário, Uruguai. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil?

A partida Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil pode ser assistida pelo streaming Star+ e canal ESPN 4

Como Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil chegam para o jogo?

O Barcelona de Guayaquil é dezesseis vezes campeão do Campeonato do Equador e com dois vice-campeonatos na Libertadores, já é bem conhecido na competição. O Montevideo City Torque conquistou a vaga na competição na vaga na fase preliminar.

FICHA TÉCNICA

Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Centenário, Uruguai

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2022, 21h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Montevideo City Torque: Guruceaga; Peña, Pereyra, Arismendi, Álvarez; Álvaro Brun, Milesi, Darío Pereira, Palacios; Cejas, Zeballos. TÉCNICO: Pablo Marini

Barcelona de Guayaquil: Burrai; Velasco, Aimar, Sosa, Quinonez; Molina, Preciado, Martínez; Díaz, Tevez. TÉCNICO: Fabián Bustos

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)