Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atletas detonam arbitragem no San-São: 'Ele mandou o lateral do Santos tomar naquele lugar'

Estadão Conteúdo

O clássico entre São Paulo e Santos tem ingredientes de sobra para ser quente. Porém, o primeiro tempo do duelo deste sábado (31) pelo Paulistão foi marcado por polêmicas de arbitragem. O juiz João Vitor Gobi tomou decisões que não agradaram nem a são-paulinos, nem a santistas.

Só no primeiro tempo, foram cinco cartões amarelos, sendo dois para Gabriel Menino, que acabou sendo penalizado com a expulsão. Além das punições, diversos lances foram marcados pelas palavras duras do árbitro para os jogadores de ambas as equipes. Indignados, Zé Rafael e Sabino deram sérias entrevistas antes de seguirem para os vestiários.

"Queria relatar um ocorrido durante o jogo. O árbitro, na segunda partida consecutiva que ele apita jogo nosso, ele falta com respeito com nossos atletas", declarou Zé Rafael, volante do Santos. "Xingou nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar. Depois quer exigir respeito. Tem que ser tomada uma atitude. Quando a gente xinga o árbitro, a gente é punido. Quero ver o que vai acontecer com ele, não é a primeira vez. Alguém tem que tomar uma posição e analisar a atitude dele em campo."

Apesar de lados opostos, Sabino, que é defensor do São Paulo, saiu em defesa do companheiro de trabalho santista e também discordou da postura do juiz durante a primeira etapa no MorumBis.É inacreditável como os árbitros brasileiros forçam para ter polêmica. Não sou de falar de arbitragem. Eles pedem respeito, mas não respeitam", comentou o zagueiro tricolor.

"Já tinha tido acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan. E agora ele xingou o lateral do Santos, mandou tomar naquele lugar. Concordo que muitas vezes os jogadores são chatos. Mas se ele quer acabar com isso, que ele respeite. A forma como ele conduziu esse episódio é uma falta de respeito com nós jogadores", finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Santos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro

O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro

30.01.26 16h17

MMA Sport Club

Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão

30.01.26 12h13

futebol

Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube

Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado

30.01.26 10h35

Carlos Ferreira

Molho de pimenta na rivalidade

30.01.26 10h27

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Crespo exalta bom momento do São Paulo: 'A gente falou que vinham coisas interessantes'

01.02.26 0h02

PARAZÃO

Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão

Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado

31.01.26 18h02

Mais esportes

Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold'

29.01.26 12h07

Futebol

Na despedida de Aguero, argentino marca dois e Manchester City goleia o Everton pela Premier League

Equipe de Guardiola teve um bom primeiro tempo, mas sofreu susto com penalidade. Aguero entrou na segunda etapa e foi o grande nome da partida com dois gols

23.05.21 14h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda