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Atleta russa vira as costas durante hino da Ucrânia em Copa de Ginástica Rítmica

Sofia Ilteriakova, competindo como Atleta Neutra Individual, ignorou o protocolo durante hino nacional da Ucrânia na Bulgária

O Liberal

A abertura da temporada 2026 da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, realizada em Sófia, Bulgária, foi marcada na segunda-feira (30) por um gesto polêmico. A atleta russa Sofia Ilteriakova, que conquistou a medalha de prata, virou as costas para a campeã Taisiia Onofriichuk durante a execução do hino nacional da Ucrânia, gerando forte tensão política.

O incidente ocorreu enquanto Onofriichuk celebrava a medalha de ouro e seu domínio técnico nas provas individuais de arco e bola. Ao permanecer de costas, a ginasta russa quebrou o protocolo de neutralidade imposto pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), sob o qual competia como Atleta Neutra Individual (AIN).

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Condições para atletas neutros

As regras adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) permitem a participação de atletas da Rússia e de Belarus apenas sob condições rigorosas. Estas incluem a proibição de símbolos nacionais, como punição pela guerra iniciada em 2022, visando manter a neutralidade política nas competições.

Participação brasileira em Sófia

O Brasil também teve representação nas finais da Copa do Mundo com a ginasta Geovanna Santos. Ela obteve um desempenho sólido na prova de fita, garantindo sua vaga na decisão com a quinta melhor nota das classificatórias.

Na finalíssima, Geovanna Santos somou 26.550 pontos. A ginasta brasileira encerrou sua participação na sexta colocação do mundial.

Calendário da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Ginástica Rítmica prosseguirá com suas etapas em abril. As próximas sedes serão o Uzbequistão e o Azerbaijão, com a grande final da temporada prevista para acontecer em julho, na cidade de Milão.

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