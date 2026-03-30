Atleta russa vira as costas durante hino da Ucrânia em Copa de Ginástica Rítmica Sofia Ilteriakova, competindo como Atleta Neutra Individual, ignorou o protocolo durante hino nacional da Ucrânia na Bulgária O Liberal 30.03.26 23h36 A abertura da temporada 2026 da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, realizada em Sófia, Bulgária, foi marcada na segunda-feira (30) por um gesto polêmico. A atleta russa Sofia Ilteriakova, que conquistou a medalha de prata, virou as costas para a campeã Taisiia Onofriichuk durante a execução do hino nacional da Ucrânia, gerando forte tensão política. O incidente ocorreu enquanto Onofriichuk celebrava a medalha de ouro e seu domínio técnico nas provas individuais de arco e bola. Ao permanecer de costas, a ginasta russa quebrou o protocolo de neutralidade imposto pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), sob o qual competia como Atleta Neutra Individual (AIN). VEJA MAIS Pagode solidário em Belém apoia tratamento de ex-atleta de futsal que jogou na dupla Re-Pa Evento ocorre nesta segunda-feira (30) e arrecada recursos para recuperação de Diego Belém após cirurgia no quadril Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização Condições para atletas neutros As regras adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) permitem a participação de atletas da Rússia e de Belarus apenas sob condições rigorosas. Estas incluem a proibição de símbolos nacionais, como punição pela guerra iniciada em 2022, visando manter a neutralidade política nas competições. Participação brasileira em Sófia O Brasil também teve representação nas finais da Copa do Mundo com a ginasta Geovanna Santos. Ela obteve um desempenho sólido na prova de fita, garantindo sua vaga na decisão com a quinta melhor nota das classificatórias. Na finalíssima, Geovanna Santos somou 26.550 pontos. A ginasta brasileira encerrou sua participação na sexta colocação do mundial. Calendário da Copa do Mundo A Copa do Mundo de Ginástica Rítmica prosseguirá com suas etapas em abril. As próximas sedes serão o Uzbequistão e o Azerbaijão, com a grande final da temporada prevista para acontecer em julho, na cidade de Milão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa do Mundo Ginástica rítmica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul 30.03.26 16h52 Futebol CBF detalha jogos do Águia de Marabá e da Tuna Luso na Série D; veja dias, horários e locais Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá são os representantes do Estado do Pará na competição nacional 30.03.26 13h23 luto 'O esporte paraense perde um importante nome', diz Remo após morte de coordenador de base da Tuna Clube azulino lamentou o falecimento de Fábio Marcelo Barata de Oliveira, profissional responsável pela formação de atletas na Águia Guerreira 30.03.26 12h02 futebol Zagueiro do acesso, Klaus se despede do Remo e diz que sai com sentimento de 'dever cumprido' Jogador deixou o clube azulino na última janela de transferência e vai disputar a Série B com o Operário-PR 30.03.26 11h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Flamengo: onde assistir e escalações do jogo hoje (30/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 30.03.26 20h30 FUTEBOL Série A: Remo pode jogar no Baenão e CBF define jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras CBF detalha tabela e Leão Azul terá jogos contra Vasco, Cruzeiro e Palmeiras em Belém 29.03.26 20h20 polêmica Atleta russa vira as costas durante hino da Ucrânia em Copa de Ginástica Rítmica Sofia Ilteriakova, competindo como Atleta Neutra Individual, ignorou o protocolo durante hino nacional da Ucrânia na Bulgária 30.03.26 23h36