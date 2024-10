Atleta paraense é convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado de Base

A atleta do programa “Parádesporto”, do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Andressa de Abreu Carvalho, de 25 anos, foi convocada para integrar a Seleção Brasileira de Vôlei Sentado de base, em setembro, e encontra-se em treinamento com a Seleção desde o dia 5 até 12 de outubro. Os treinamentos estão ocorrendo no ginásio do Sesi, em Suzano–SP, pela Confederação Brasileira Voleibol para Deficientes (CBVD).

A atleta comemorou a notícia da convocação com a família e ressaltou a importância de estar entre as melhores do mundo. “Está convocação recebemos com muita alegria, a minha família ficou tão feliz quanto eu. Vi como uma grande oportunidade de estar entre as melhores do mundo de vôlei sentado e que tenho que focar e treinar bastante para estar na seleção principal da modalidade futuramente”, disse Andressa.

Andressa Carvalho faz parte do programa do Governo do Pará, o “Parádesporto”, desde 2021, no polo localizado na Tuna Lusa Brasileira. A secretária titular da Seel, Ana Paula Alves, comemorou a notícia da convocação da atleta. “Com muita alegria que nós do Governo do Estado, por meio da Seel, recebemos essa notícia da convocação de Andressa para integrar a Seleção Brasileira de base, isso é fruto do esforço e de todo trabalho realizado por ela, pelos professores, e por nós que apoiamos a valorização do esporte paralímpico no Estado. Estamos muito felizes”, disse a secretária.

Andressa Carvalho, atleta da seleção. (Divulgação Seel)

Superação

Antes de conhecer a modalidade de vôlei sentado, a atleta jogava futebol e treinava capoeira, mas a sua carreira nas duas modalidades foram interrompidas por um grave acidente de moto em 2018, que ocasionou a amputação de uma das pernas. Sem saber o que fazer, e aceitar a nova realidade, a jovem teve muito apoio de sua família e amigos para voltar à rotina, e foi através do amigo do basquete de cadeira de rodas, Rafael Brito, que Andressa conheceu o vôlei sentado. “Por meio de um amigo meu, Rafael, que é atleta de basquete de cadeira de rodas, que me viu na rua e me passou o contato, e eu fui lá conhecer o Vôlei no CIIC (Centro Integrado de Inclusão e Cidadania), gostei, me apaixonei e estou até hoje”, disse.

A paraense destaca a convocação como um símbolo de força e resiliência. “É importante porque mostra a minha força e resiliência depois de tudo que passei desde quando sofri o acidente. Eu não baixei a cabeça, tive uma mente forte para continuar e fazer o que eu gosto, que é o vôlei. Antes era com os pés, agora é com as mãos porque antes de jogar o vôlei, eu jogava futebol (risos). Mas eu estou muito feliz e a minha família sempre esteve comigo, me apoiando em tudo, principalmente a minha mãe, meu pai, que sempre esteve ali do meu lado quando eu mais precisava", reiterou.

VEJA MAIS



Convocação

A família comemorou muito a convocação para a Seleção Brasileira. A sua mãe, Margarete Maciel de Abreu Cardoso, falou do sentimento de orgulho. “Meu coração simplesmente transborda de alegria e imensa gratidão a Deus por todas as oportunidades que ele dá à minha filha. Eu me sinto fazendo parte de todo o processo. É claro que as minhas emoções como mãe e fã número 1 da minha filha são completamente diferentes dos sentimentos dela, mas estou aqui para o que der e vier”, disse a mãe da atleta.

Outro nome importante a celebrar a convocação foi o técnico Valdir Aguiar. “Isso pra nós é uma satisfação muito grande, a Andresa sendo convocada. Uma pessoa esforçada, e nós estamos aqui pra estar dando esse apoio, e cada vez mais que ela cresça, porque ela vai estar levando o nome do Pará, para fora, levando o trabalho do Parádesporto, no qual nós fazemos parte com essa parceria com a Seel. É uma satisfação muito grande, muita alegria da nossa parte vê ela sendo convocada”, disse o técnico do programa Parádesporto.