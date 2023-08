Ginásio da UFPA, em Belém, recebe Brasileirão de Vôlei Sentado; saiba mais

Belém recebe o Campeonato Brasileiro de Vôlei Sentado Masculino Série Prata A, organizado pela Confederação Brasileira da modadelidade - a CBVD. O torneio começou nesta terça-feira (15) e vai até sábado, 19 de agosto. O palco das disputas é o Ginásio da Universidade Federal do Pará (UFPA).

A competição tem nove times de distintos estados das regiões Norte e Nordeste do país, todos competindo pela supremacia nesse esporte adaptado. O torneio destaca o compromisso em promover a inclusão e celebrar a destreza atlética dos competidores.

Regulamento

A competição está estruturada em dois grupos distintos, definidos como chaves A e B, que contam com quatro times cada. O cronograma planeja seis rodadas repletas de confrontos intensos, resultando em um total de 24 partidas. Acompanhe a cobertura completa das partidas no canal do YouTube da CBVD TV, onde são transmitidas em tempo real.

Confira o chaveamento do torneio

Chave A - Adesul (CE), ADFPA, ADM (SE) e Tuna Luso

Chave B - AADFEPA, ADEFSMIC (AL), Anthares (AL) e Asdepa