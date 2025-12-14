Atleta do Guarulhos denuncia torcedor por injúria racial em partida da Superliga de vôlei Estadão Conteúdo 14.12.25 9h52 O ponteiro Manuel Armoa, do Guarulhos e da seleção da Argentina de vôlei, registrou um boletim de ocorrência, na madrugada deste domingo, em uma delegacia de Bauru, no interior de São Paulo, por injúria racial. De acordo com o site GE, o atleta de 23 anos afirmou ter sido chamado de "mono" ("macaco", em espanhol) reiteradas vezes por um torcedor do Sesi Bauru durante o confronto entre as duas equipes na noite deste sábado, válido pela Superliga masculina de vôlei. Armoa chegou a pular a grade e se encaminhar à arquibancada a fim de tirar satisfação com o torcedor, seguido pelos companheiros e pelos atletas do time da casa. Acuado, o torcedor fugiu do ginásio, mas acabou identificado pelo time mandante. "Dez minutos depois do jogo, eu estava fazendo alongamento, bem de boa e tranquilo. E um cara começa de longe falar para mim: 'mono chora, mono chora'. Uma, duas, três, quatro vezes, e fazendo gestos", explicou Manuel Armoa ao GE. "Eu fui lá, comecei a brigar com ele, mas sem contato físico. E aí chegou o Marcos Junior (jogador do Sesi-Bauru) e aí todo mundo começou a falar. Racismo não pode ser aceito." Este não é o primeiro episódio de racismo envolvendo Armoa. Em 2022, o atleta também denunciou em suas redes sociais ter sido alvo de insultos racistas no Chile, durante uma partida entre a seleção anfitriã e a Argentina pelas eliminatórias dos Jogos Pan-Americanos. Na ocasião, uma pessoa na arquibancada também atirou uma garrafa contra o argentino após ele discutir com torcedores chilenos - a partida chegou a ser interrompida. Neste sábado, Armoa anotou 29 pontos - foi o maior pontuador da partida ao lado do colega Bryan -, mas não conseguiu evitar a derrota do Guarulhos por 3 sets a 2 diante do Sesi Bauru, em partida que teve um dos tie-breaks mais longos na história da competição, com 66 pontos. No fim, o time da casa venceu com parciais de 26/28, 25/23, 19/25, 25/19 e 34/32, após 3h15 de partida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vôlei Superliga Sesi Bauru Guarulhos Manuel Armoa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30