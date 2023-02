Clássico entre Athletico-PR e Coritiba termina em briga e confusão e é suspenso

O primeiro jogo entre Athletico e Coritiba do último domingo (5), terminou em briga e confusão entre jogadores. Na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), os times empataram em 1 a 1 na sétima rodada do Campeonato Paranaense.

No final da partida, os jogadores Marcio Silva (Coxa) e David Terans (Furacão) se desentenderam. Logo depois, Alef Manga (Coxa) e Terans (Furacão) entraram na confusão, os jogadores atleticanos Pedro Henrique e Thiago Heleno reagiram em resposta.

Atletas das duas equipes se envolveram em discussões, empurrões e socos. No total, nove jogadores foram expulsos e a partida foi suspensa por falta de segurança dos atletas e torcedores, que invadiram o campo para participar da briga.

Denúncia

De acordo com o Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), a confusão dos atletas poderá ser avaliada para denúncia. Segundo o ge, a proposta é do procurador Pedro Henrique Val Feitosa e, se julgados e condenados, os jogadores poderão ser suspensos por 12 jogos.

A punição está prevista para acontecer nesta temporada, caso não ocorra, será executada em 2024. O Athletico ainda segue na liderança do estadual com 19 pontos e o Coritiba na vice-liderança com 17 pontos.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)