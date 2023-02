Goleira da Seleção de Futsal fala sobre desigualdade entre homens e mulheres no esporte

Jozi, atual convocada e uma das maiores goleiras da Seleção Brasileira de futsal feminino, desabafou sobre a desigualdade no esporte e carreira pós-futsal. Durante entrevista ao ge, a goleira relatou estar feliz quanto ao avanço do futsal feminino, mesmo que “em passos lentos” e ainda falou da desigualdade entre homens e mulheres no esporte.

Avanço e Diferenças

Em dezembro de 2022, a Fifa anunciou o Mundial de Futsal Feminino, competição em que o time masculino participa há 34 anos.

“As modalidades masculinas tiveram suas lutas e precisaram correr atrás de muitas coisas. Por várias questões, uma delas o machismo implícito na sociedade, nós mulheres não temos as mesmas oportunidades que os homens”, disse Jozi.

Jozi falou que a Associação de Jogadores e Jogadoras de Futebol de Salão (AJFSF), a qual participa, continuará trabalhando para promover o futsal feminino, e para que os direitos possam ser conquistados por todos. “Resumindo, queremos ter as mesmas possibilidades que o futsal masculino”, completou.

Mundial

Jozi foi uma das atletas que bateu de frente com a Fifa para a criação do Mundial Feminino. Aos 40 anos, a goleira ainda tem expectativa de participar do Mundial, que foi anunciado pela Federação Internacional de Futebol, mas não tem data marcada. “Não temos data para a realização do primeiro Mundial Fifa. É difícil projetar se ainda estarei atuando”, contou em entrevista ao Metrópoles.

Carreira Pós-Futsal

Além de goleira, Jozi é formada em psicologia pela Universidade Alto Vale do Rio Peixe (UNIARP) e está estudando no Brasil e na Espanha. Mesmo pensando na vida após a carreira de futsal, a goleira ainda não largou o esporte.

“Minha atividade principal ainda é o futsal e no Burela a exigência é muito alta. Mas, estou vivendo experiências muito gratificantes no extra-quadra com a equipe que estou trabalhando”, disse.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)