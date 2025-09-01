Athletico-PR pune torcida organizada após incidentes contra o Corinthians: 'Preservar a ordem' Estadão Conteúdo 01.09.25 16h27 Indiciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo segundo problema seguido em seus jogos na Ligga Arena, em Curitiba, desta vez após distúrbios diante do Corinthians, quarta-feira passada, pela ida das quartas da Copa do Brasil, o Athletico-PR resolveu punir sua principal torcida organizada em três jogos caseiros. A uniformizada Os Fanáticos está impedida de exibir sua marca contra Vila Nova, Operário-PR e o Avaí, todos pela Série B, para "preservar a ordem, garantir a segurança e assegurar o bem-estar dos demais torcedores." A medida visa evitar perdas de mando na dura luta contra o acesso - ocupa o 11° lugar da divisão de acesso e, ao mesmo tempo, buscar a paz nas partidas em Curitiba. Na visão do clube, o torcedor comum tem sua segurança ameaçada e vem sofrendo com tamanha violência. "O Club Athletico Paranaense informa que, a partir da próxima partida como mandante, prevista para ocorrer em 21 de setembro de 2025, estará proibido o acesso de adereços vinculados à Torcida Organizada Os Fanáticos (TOF) em todos os setores do estádio, medida válida para as próximas três partidas com mando do clube. Estão incluídos na proibição: bandeiras, faixas, caveiras, instrumentos musicais de percussão e itens similares", informou o clube paranaense nesta segunda-feira. O clube revelou que a decisão "decorre de recentes episódios de violência, ameaças e desordem praticados por integrantes da referida torcida organizada, tanto dentro quanto fora do estádio, colocando em risco a segurança de torcedores e funcionários." O clube já foi notificado e será denunciado por incidentes diante do Cuiabá, dia 16 de agosto, pela Série B, e nesta segunda foi enquadrado pelas diversos incidentes ocorridos contra o Corinthians. De acordo com o Tribunal, o Athletico-PR terá de responder por invasão de campo por torcedor que, momentos antes, trajava camisa da TOF; arremessos de objetos e líquidos em campo em diferentes momentos da partida; e briga entre integrantes da TOF nas dependências do Boulevard do estádio. "A presente medida punitiva tem por objetivo preservar a ordem, garantir a segurança e assegurar o bem-estar dos demais torcedores. Após o período de três jogos, o clube reavaliará a decisão, levando em conta o cumprimento das restrições e o comportamento da torcida organizada também nas partidas como visitante", frisou a diretoria do clube. "O Athletico reafirma seu compromisso em adotar medidas preventivas e firmes para proteger a integridade do espetáculo esportivo. A decisão ora comunicada não se limita a uma resposta pontual, mas integra uma política contínua do clube de combate à violência e de promoção de um ambiente seguro e familiar nos estádios", seguiu. "Contamos com a compreensão e o apoio da verdadeira torcida athleticana, composta por aqueles que apoiam com paixão, respeito e amor ao clube, sem recorrer à violência." 