Athletico-PR pune torcida organizada após incidentes contra o Corinthians: 'Preservar a ordem'

Estadão Conteúdo

Indiciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo segundo problema seguido em seus jogos na Ligga Arena, em Curitiba, desta vez após distúrbios diante do Corinthians, quarta-feira passada, pela ida das quartas da Copa do Brasil, o Athletico-PR resolveu punir sua principal torcida organizada em três jogos caseiros. A uniformizada Os Fanáticos está impedida de exibir sua marca contra Vila Nova, Operário-PR e o Avaí, todos pela Série B, para "preservar a ordem, garantir a segurança e assegurar o bem-estar dos demais torcedores."

A medida visa evitar perdas de mando na dura luta contra o acesso - ocupa o 11° lugar da divisão de acesso e, ao mesmo tempo, buscar a paz nas partidas em Curitiba. Na visão do clube, o torcedor comum tem sua segurança ameaçada e vem sofrendo com tamanha violência.

"O Club Athletico Paranaense informa que, a partir da próxima partida como mandante, prevista para ocorrer em 21 de setembro de 2025, estará proibido o acesso de adereços vinculados à Torcida Organizada Os Fanáticos (TOF) em todos os setores do estádio, medida válida para as próximas três partidas com mando do clube. Estão incluídos na proibição: bandeiras, faixas, caveiras, instrumentos musicais de percussão e itens similares", informou o clube paranaense nesta segunda-feira.

O clube revelou que a decisão "decorre de recentes episódios de violência, ameaças e desordem praticados por integrantes da referida torcida organizada, tanto dentro quanto fora do estádio, colocando em risco a segurança de torcedores e funcionários."

O clube já foi notificado e será denunciado por incidentes diante do Cuiabá, dia 16 de agosto, pela Série B, e nesta segunda foi enquadrado pelas diversos incidentes ocorridos contra o Corinthians.

De acordo com o Tribunal, o Athletico-PR terá de responder por invasão de campo por torcedor que, momentos antes, trajava camisa da TOF; arremessos de objetos e líquidos em campo em diferentes momentos da partida; e briga entre integrantes da TOF nas dependências do Boulevard do estádio.

"A presente medida punitiva tem por objetivo preservar a ordem, garantir a segurança e assegurar o bem-estar dos demais torcedores. Após o período de três jogos, o clube reavaliará a decisão, levando em conta o cumprimento das restrições e o comportamento da torcida organizada também nas partidas como visitante", frisou a diretoria do clube.

"O Athletico reafirma seu compromisso em adotar medidas preventivas e firmes para proteger a integridade do espetáculo esportivo. A decisão ora comunicada não se limita a uma resposta pontual, mas integra uma política contínua do clube de combate à violência e de promoção de um ambiente seguro e familiar nos estádios", seguiu. "Contamos com a compreensão e o apoio da verdadeira torcida athleticana, composta por aqueles que apoiam com paixão, respeito e amor ao clube, sem recorrer à violência."

Esportes
