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Athletic-MG vence o Fortaleza por 1 a 0 e se aproxima da parte alta da tabela na Série B

Estadão Conteúdo

O Athletic-MG venceu o Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste sábado, na Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG), em confronto válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado positivo da equipe mineira quebrou a igualdade em um duelo equilibrado entre dois times que vinham de sequências favoráveis na competição nacional.

Com a vitória em casa, o Athletic chegou aos 17 pontos e ficou perto do G6. Por outro lado, o Fortaleza permaneceu com 18 pontos, ainda na parte de cima da tabela.

A primeira etapa se desenvolveu com muito equilíbrio tático e raras oportunidades agudas de gol para ambos os lados, com a intensidade aumentando apenas nos 15 minutos finais. O Fortaleza criou as primeiras investidas perigosas, inicialmente em finalização firme de Welinton após jogada individual pela direita, e depois em cabeceio de Miritello que exigiu uma intervenção importante do goleiro Luan Polli.

Os donos da casa responderam na mesma proporção em um arremate de Zeca direcionado ao ângulo, defendido pelo goleiro João Ricardo.

O Athletic construiu a vitória logo no início do segundo tempo através de uma jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, Max aproveitou a sobra do outro lado do campo e cruzou novamente para a área. A defesa do Fortaleza falhou na tentativa de corte e a bola sobrou para Ian Luccas, que finalizou com força para abrir o placar.

Após o gol, o time mineiro quase ampliou em novo desvio de cabeça de Ian Luccas em tiro de canto, enquanto o Fortaleza pressionou na reta final e parou em mais uma defesa decisiva de Luan Polli em finalização cara a cara de Mailton. Mas não foi além disso.

O Fortaleza agora muda o foco para a disputa regional, onde enfrentará o Vitória na terça-feira (2), às 21h, na Arena Castelão, pela partida de ida da final da Copa do Nordeste. Já o Athletic terá como próximo compromisso na temporada o duelo diante do Operário-PR, em partida válida pela sequência do torneio nacional.

FICHA TÉCNICA

ATHLETIC-MG 1 x 0 FORTALEZA

ATHLETIC-MG - Luan Polli; Diogo Batista, Jhonatan, Belezi e Zeca (Felipe Vieira); João Miguel, Gian (Alexandre) e Ian Luccas (Ruan Assis); Marcelo, Max (Bruninho) e Dixon Vera (Jota). Técnico: Alex Souza.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kauã ROcha (Luiz Fernando), Luan Freitas e Gabriel Fuentes; Rodrigo Santos (Lucca Prior), Lucas Sasha e Rodriguinho (Maílton); Miritello, Vitinho (Crispim) e Welliton (Pochettino). Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Ian Luccas, no primeiro minuto do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kauã Rocha (FOR)

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Sicredi, São João del-Rei (MG)

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