Athletic derrota a Ponte Preta, em casa, por 2 a 1 na abertura da Série B Estadão Conteúdo 22.03.26 20h42 A Ponte Preta visitou o Athletic na Arena Sicredi, em São João del-Rei, neste domingo, e acabou derrotada por 2 a 1, na estreia do Campeonato Brasileiro Série B. Ian Luccas abriu o marcador e Bryan Borges empatou, mas Jota anotou o gol da vitória mineira, com todos os gols na primeira etapa. Com apenas uma vitória em 11 jogos na temporada, a Ponte Preta segue sem pontos na competição. Do outro lado, o Athletic chegou a três pontos. O Athletic nitidamente começou em alta voltagem. Organizado no meio de campo, o time precisou de 20 segundos para Bruninho receber na direita e soltar pancada cruzada, mas Diogo Silva salvou. O goleiro operou outro milagre aos seis, em pancada venenosa de Ronaldo Tavares. A Ponte Preta chegou a assustar em algumas oportunidades, mas o time mineiro deu o golpe fatal. Diogo Batista soltou um torpedo da intermediária e Diogo Silva rebateu, mas a bola caiu nos pés de Ian Luccas, para dominar e bater, abrindo 1 a 0, aos 26 minutos. Os campineiros reclamaram de falta em William Pottker no lance, mas a arbitragem de vídeo confirmou o gol. Dos pés de Ronaldo Tavares, o Athletic teve a chance de ampliar, mas o chute saiu fraco. A resposta da Ponte surgiu de um balão do campo de defesa, em que Brandão desviou de cabeça e Bryan Borges recebeu com espaço pra soltar uma pancada do meio da rua, indefensável pra Glauco, e empatando o jogo aos 44. A felicidade da Ponte Preta não durou muito: o Athletic assustou com bola aérea no minuto seguinte, mas Saimon afastou. Na sobra, Jota soltou uma bomba e Diogo Silva não alcançou, abrindo 2 a 1 para o time da casa. O Athletic criou bem na segunda etapa e controlou a vantagem, mas pecou nas finalizações, com baixíssima precisão, enquanto a Ponte Preta fez um jogo burocrático, oferecendo pouco perigo mesmo com a presença de Élvis em campo. Aos 45, o camisa 10 cobrou falta venenosa e quase empatou, mas Glauco salvou. A dupla joga pela segunda rodada no dia 1º de abril. A Ponte Preta recebe o Ceará no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 21h, enquanto o Athletic visita o Criciúma no Heriberto Hülse, às 21h30. FICHA TÉCNICA ATHLETIC 2 X 1 PONTE PRETA ATHLETIC - Glauco; Diogo Batista, Jhonatan, Lucas Belezi e Zeca; Gian Cabezas (João Miguel), Ian Luccas (Kauan Rodrigues) e Jota (Gabriel Índio); Bruninho (Léo Chu), Ronaldo Tavares e Ruan Assis (Pedro Oliveira). Técnico: Alex de Souza. PONTE PRETA - Diogo Silva; Lucas Justen, David Braz, Lucas Cunha e Kevyson (Diego Porfírio); Bryan Borges, Murilo (Daniel Baianinho), Tárik (Luis Phelipe) e Jonathan Cafú (Élvis); Pottker (David Da Hora) e Brandão. Técnico: Rodrigo Santana. GOLS - Ian Luccas, aos 26, Bryan Borges, aos 44, e Jota, aos 45 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Jhonatan, Kauan Rodrigues e Ronaldo Tavares (Athletic); Lucas Cunha e Luis Phelipe (Ponte Preta). ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. LOCAL - Arena Sicredi, em São João del-Rei (MG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Athletic Ponte Preta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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