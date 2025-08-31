Capa Jornal Amazônia
Atacante equatoriano Keny Arroyo confirma acerto com o Cruzeiro e deve chegar nesta semana

Estadão Conteúdo

Keny Arroyo usou as redes sociais para sinalizar que está a caminho do Cruzeiro. O atacante equatoriano, que pertence ao Besiktas, da Turquia, publicou uma postagem enigmática com as cores celestes e a frase "Tic-tac", indicando a contagem regressiva para o anúncio oficial. A expectativa é de que o jogador desembarque em Belo Horizonte durante a semana para concluir os últimos detalhes e ser apresentado pelo clube mineiro.

A diretoria celeste já havia formalizado uma proposta ao Besiktas para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta antes do fechamento da janela, que se encerra na próxima terça-feira. Com o acordo selado, o Cruzeiro assegura a contratação de um dos jovens mais promissores do futebol equatoriano, reforçando seu setor ofensivo para a sequência da temporada.

Aos 19 anos, Arroyo iniciou a carreira no Independiente del Valle e foi promovido ao time principal em 2023. No mesmo ano, disputou 38 partidas, marcou quatro gols e deu oito assistências, chamando a atenção do mercado europeu. Negociado com o Besiktas em 2024, acumulou 12 jogos e dois gols na última temporada. Em 2025, participou de apenas duas partidas oficiais pelo clube turco antes de acertar sua ida para o Brasil.

O novo reforço atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, com velocidade, drible e boa condução de bola como principais características. Canhoto, ele chega para ampliar as opções de Leonardo Jardim e oferecer alternativas ao setor ofensivo, que busca mais profundidade para manter a regularidade no Brasileirão.

O anúncio deve acontecer nos próximos dias, após a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no Mineirão, que levou o Cruzeiro aos 44 pontos na tabela.

Palavras-chave

futebol

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro

Keny Arroyo
