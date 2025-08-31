Atacante equatoriano Keny Arroyo confirma acerto com o Cruzeiro e deve chegar nesta semana Estadão Conteúdo 31.08.25 15h48 Keny Arroyo usou as redes sociais para sinalizar que está a caminho do Cruzeiro. O atacante equatoriano, que pertence ao Besiktas, da Turquia, publicou uma postagem enigmática com as cores celestes e a frase "Tic-tac", indicando a contagem regressiva para o anúncio oficial. A expectativa é de que o jogador desembarque em Belo Horizonte durante a semana para concluir os últimos detalhes e ser apresentado pelo clube mineiro. A diretoria celeste já havia formalizado uma proposta ao Besiktas para adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta antes do fechamento da janela, que se encerra na próxima terça-feira. Com o acordo selado, o Cruzeiro assegura a contratação de um dos jovens mais promissores do futebol equatoriano, reforçando seu setor ofensivo para a sequência da temporada. Aos 19 anos, Arroyo iniciou a carreira no Independiente del Valle e foi promovido ao time principal em 2023. No mesmo ano, disputou 38 partidas, marcou quatro gols e deu oito assistências, chamando a atenção do mercado europeu. Negociado com o Besiktas em 2024, acumulou 12 jogos e dois gols na última temporada. Em 2025, participou de apenas duas partidas oficiais pelo clube turco antes de acertar sua ida para o Brasil. O novo reforço atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, com velocidade, drible e boa condução de bola como principais características. Canhoto, ele chega para ampliar as opções de Leonardo Jardim e oferecer alternativas ao setor ofensivo, que busca mais profundidade para manter a regularidade no Brasileirão. O anúncio deve acontecer nos próximos dias, após a vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, no Mineirão, que levou o Cruzeiro aos 44 pontos na tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Cruzeiro Keny Arroyo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 REFORÇO Remo anuncia atacante português João Pedro para reforçar elenco na Série B O jogador, de 28 anos, já realizou exames médicos e iniciou os trabalhos com o restante do elenco azulino 31.08.25 15h02