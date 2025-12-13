Associação de Futebol Argentino é alvo de denúncias de fraude e sonegação e deixa Fifa alerta As investigações podem resultar na exclusão da atual campeã mundial de torneio Estadão Conteúdo 13.12.25 11h02 Um novo escândalo envolvendo a Associação de Futebol Argentino (AFA) e seu presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, tem deixado a Fifa preocupada a poucos meses da Copa do Mundo de 2026. Denúncias e investigações da Justiça argentina, envolvendo uso de laranjas, enriquecimento ilícito, sonegação fiscal e fraude ameaçam o órgão máximo do futebol argentino de intervenção política, o que poderia até provocar a exclusão da atual campeã mundial do torneio que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México. Nesta sexta-feira, a Agência de Controle e Receita Aduaneira (ARCA) do governo argentino apresentou uma denúncia contra a Associação de Futebol Argentino (AFA) e seu presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, por suposta apropriação indébita de 7,5 bilhões de pesos em impostos e fundos da previdência social, o equivalente a R$ 28,1 milhões, de acordo com o jornal La Nación. Segundo a publicação, a denúncia foi encaminhada ao Tribunal Penal Econômico Federal após uma auditoria nas contribuições da AFA, que concluiu pelo "não pagamento dentro do prazo legal" de contribuições e retenções. A ARCA acusou a AFA de reter impostos e contribuições previdenciárias para se financiar ilicitamente, postergando os pagamentos ao Estado por mais de 300 dias. Para a Receita Federal, isso implica que a Associação de Futebol Argentino utilizou recursos públicos para fins próprios. A denúncia argumenta que o atraso no depósito "implica financiamento por parte do contribuinte através do uso de quantias que claramente não fazem parte de seus ativos". A acusação se soma a outras denúncias e investigações judiciais que pressionam a direção do órgão máximo do futebol argentino por possível lavagem de dinheiro e fraude. A polícia realizou operações em mais de 15 casas noturnas, em um escritório no centro de Buenos Aires e apreendeu 52 veículos de luxo que pertenceriam a dirigentes da AFA. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Fifa AFA Claudio Tapia corrupção COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26