Arthur Elias prevê desafio em 'alto nível' da seleção brasileira em amistoso contra o Japão

O técnico Arthur Elias prevê dois "grandes jogos" amistosos entre as seleções do Brasil e do Japão, a serem disputados nesta sexta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, e segunda-feira (dia 2), às 20h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Os jogos servem de preparação para a disputa da Copa América, que começa em 12 de julho no Equador. "O Japão é sempre um desafio em alto nível. Serão jogos equilibrados como sempre. Grandes jogos", disse Arthur Elias, que aproveitou para destacar as características das equipes.

"As jogadoras brasileiras são criativas e fortes no confronto um contra um, enquanto as japonesas são dinâmicas o jogo inteiro e muito inteligentes", afirmou o treinador.

A veterana Marta, de 39 anos, participou da entrevista coletiva e falou da expectativa pelo retorno ao selecionado nacional. "Quero aproveitar todos os momentos porque não sei quando tempo tenho mais Qui na seleção. Mas não vou me cobrar como me cobrava antes. Vivo um dia por vez. Não sei se estarei aqui daqui dois anos para a disputa do Mundial."