Arteta reclama de pênalti não marcado para o Arsenal: 'Decisão diferente contra Mosquera' A decisão da Champions League em Budapeste terminou em 1 a 1 após o tempo regulamentar e a prorrogação Estadão Conteúdo 30.05.26 18h17 O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, afirmou que reviu o lance em que Mandueke disputou com Nuno Mendes e caiu na área do Paris Saint-Germain no final do primeiro tempo da prorrogação e que, na sua avaliação, o pênalti deveria ter sido marcado. A decisão da Champions League em Budapeste terminou em 1 a 1 após o tempo regulamentar e a prorrogação, e o PSG ficou com o título ao vencer a disputa por pênalti por 4 a 3. "O árbitro tomou uma decisão diferente para o pênalti contra Mosquera e, sim, foi uma decisão importante", afirmou ele, lembrando o lance em que seu jogador derrubou Kvaratskhelia no início do segundo tempo da final em Budapeste. Dembélé cobrou e empatou a decisão em 1 a 1. "É muito difícil aceitar quando você é tão consistente ao longo da competição e perde a final nos pênaltis", afirmou o técnico que levou o Arsenal a encerrar um jejum de mais de duas décadas na Premier League. "Eu disse aos jogadores que estou muito orgulhoso deles, que nos deram muita alegria. É um privilégio treinar este grupo de jogadores, a maneira como eles representam este clube e o quanto se dedicam a ele. Conseguimos um grande título e perdemos o maior de todos." Apesar da temporada vitoriosa, Arteta afirmou que o momento é doloroso. "Neste momento ninguém pode aliviar a nossa dor", declarou o técnico, que elogiou e parabenizou o adversário. "O PSG é uma equipe soberba, parabéns para eles. É muito difícil jogar contra eles. Uma equipe de altíssimo nível." Discípulo de Guardiola, Arteta afirmou que é preciso vivenciar as emoções que o futebol proporciona. "Se estiver sentindo dor, atravesse a dor. Se achar que poderia ter feito algo diferente, aprenda com isso", finalizou o treinador do campeão da Premier League e vice da Champions. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Arteta Arsenal pênalti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01