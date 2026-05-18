Arsenal x Burnley: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Premier League

Arsenal x Burnley disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela penúltima rodada da Premier League 2025/26. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arsenal x Burnley ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal lidera a Premier League com 79 pontos e depende apenas de seus próprios resultados para conquistar o título inglês. Se vencer os dois jogos restantes, os Gunners serão campeões sem depender de qualquer outro resultado.

Além da excelente campanha no Campeonato Inglês, a equipe comandada por Mikel Arteta também está na final da Liga dos Campeões, o que reforça o grande momento vivido pelo clube londrino.

Já o Burnley entra em campo apenas para cumprir tabela. Com 21 pontos, o time ocupa a penúltima colocação e já está matematicamente rebaixado para a Championship.

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Arsenal x Burnley: prováveis escalações

Arsenal: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice e Lewis-Skelly; Saka, Odegaard e Trossard; Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta.

Burnley: Weiss; Walker, Tuanzebe, Estève, Humphreys e Lucas Pires; Tchaouna, Florentino, Ugochukwu e Jaidon Anthony; Flemming. Técnico: Mike Jackson.

FICHA TÉCNICA

Arsenal x Burnley

Premier League

Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra)

Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)