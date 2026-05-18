Arsenal x Burnley: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/05) pela Premier League Arsenal e Burnley jogam pela Premier League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo Hannah Franco 18.05.26 15h00 Arsenal e Burnley jogam pela Premier League hoje; veja as prováveis formações e onde assistir ao vivo (Divulgação/Arsenal) Arsenal x Burnley disputam hoje, segunda-feira (18/05), pela penúltima rodada da Premier League 2025/26. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arsenal x Burnley ao vivo? O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ Premium, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal lidera a Premier League com 79 pontos e depende apenas de seus próprios resultados para conquistar o título inglês. Se vencer os dois jogos restantes, os Gunners serão campeões sem depender de qualquer outro resultado. Além da excelente campanha no Campeonato Inglês, a equipe comandada por Mikel Arteta também está na final da Liga dos Campeões, o que reforça o grande momento vivido pelo clube londrino. Já o Burnley entra em campo apenas para cumprir tabela. Com 21 pontos, o time ocupa a penúltima colocação e já está matematicamente rebaixado para a Championship. VEJA MAIS Casemiro se despede do Old Trafford, Matheus Cunha marca e Manchester United vence o Nottingham Xabi Alonso é anunciado pelo Chelsea, assina por quatro anos e fala em lutar por títulos Arsenal x Burnley: prováveis escalações Arsenal: David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Rice e Lewis-Skelly; Saka, Odegaard e Trossard; Gyökeres. Técnico: Mikel Arteta. Burnley: Weiss; Walker, Tuanzebe, Estève, Humphreys e Lucas Pires; Tchaouna, Florentino, Ugochukwu e Jaidon Anthony; Flemming. Técnico: Mike Jackson. FICHA TÉCNICA Arsenal x Burnley Premier League Local: Emirates Stadium, Londres (Inglaterra) Data/Horário: 18 de maio de 2026, às 16h (de Brasília) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League Arsenal Burnley COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Remo abre inscrições para a 1ª Corrida Leão de Periçá em Belém Prova ocorre no dia 16 de agosto, com largada e chegada no Baenão 20.05.26 12h48 futebol Após quebrar tabu em 2025, Remo reencontra Athletico-PR no Brasileirão; veja retrospecto Em duelo válido pela Série B, time azulino venceu pela primeira vez o Furacão 20.05.26 11h36 mais esportes Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate 20.05.26 10h32 Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Nacional iniciam decisão da Copa Norte em clima de revanche no Mangueirão Papão aposta em casa cheia para abrir vantagem diante dos amazonenses após goleada sofrida na primeira fase 20.05.26 8h00 FIQUE DE OLHO! Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (20/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Quarta-feira será agitada com jogos decisivos e até finais. Confira! 20.05.26 9h55 Futebol Remo lamenta morte de Sérgio Zumero, ex-diretor médico do clube Diretoria azulina informou ainda que divulgará posteriormente os detalhes sobre velório e sepultamento. 19.05.26 13h27 mais esportes Ginástica rítmica movimenta Belém com etapa do Campeonato Paraense neste sábado (23) Competição será no Parque da Cidade, com programação a partir das 9h 20.05.26 9h57