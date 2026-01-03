Arsenal vira sobre Bournemouth e coloca pressão no Manchester City na Premier League

O Arsenal conquistou seu quinto triunfo consecutivo na Premier League ao vencer de virada o Bournemouth por 3 a 2 neste sábado no Vitality Stadium pela 20ª rodada do campeonato. O time do técnico Mikel Arteta lidera com 48 pontos, 6 a mais do que o Aston Villa. O Manchester City soma 41 e joga neste domingo com o Chelsea. O Bournemouth acumula 11 jogos sem vencer e tem 23 pontos, na 15ª posição.

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães foi o protagonistas nos dois principais lances do primeiro tempo. Aos 10 minutos, o camisa 6 do Arsenal cometeu um erro feio ao tentar sair jogando pelo meio e acabou entregando a bola para Evanilson, que, livre, invadiu a área e não teve dificuldade para fazer 1 a 0.

Gabriel Magalhães conseguiu se redimir seis minutos depois. Após boa jogada de Madueke pela direita, a finalização de Gabriel Martinelli após cruzamento foi bloqueada pela defesa do Bournemouth. Gabriel Magalhães aproveitou o rebote e chutou forte para empatar o jogo. As duas equipes foram se revezando nas jogadas de ataques até o final do primeiro tempo, mas as chances claras se limitaram aos lances de gol.

O Arsenal conseguiu mudar este cenário aos 9 minutos da segunda etapa. Em um rápido ataque do líder da Premier League, Gyokeres foi cercado por jogadores rivais no centro da área, mas conseguiu um passe lateral para Odegaard. O norueguês tocou para Declan Rice, que foi preciso ao finalizar, da meia-lua, no canto esquerdo de Petrovic e fazer 2 a 1.

Arteta então mexeu no time, colocando Gabriel Jesus, Trossard e Saka, e o Arsenal começou a dominar o jogo. Aos 26, Saka avançou pela direita e cruzou para a área. Como em seu primeiro gol, Rice veio de trás e bateu forte de direita para marcar seu segundo gol.

Após a virada, o técnico Andoni Iraola, do Bournemouth, também mudar a equipe, com três alterações. Aos 32, após troca de passes na intermediária, Kroupi arriscou de longe e acertou um belo chute. O gol e a assistência, de Cook, foram de jogadores que haviam entrado pouco antes. O Bournemouth tentou sufocar o Arsenal em busca do empate, mas o líder do campeonato conseguiu administrar a vantagem.

Na próxima rodada da Premier League, o Arsenal recebe o atual campeão, o Liverpool, na quinta-feira, e o Bournemouth enfrenta o Tottennham em seu estádio, na quarta.

Confira os resultados dos jogos deste sábado na Premier League:

Aston Villa 3 x 1 Nottingham Forest Brighton 2 x 0 Burnley Wolverhampton 3 x 0 West Ham