Arsenal supera pressão, vence Everton e comemora Natal na liderança da Premier League

Estadão Conteúdo

O Arsenal não sucumbiu à pressão e retomou a liderança da Premier League ao derrotar o Everton por 1 a 0, gol de Gyokeres de pênalti, neste sábado pela 17ª rodada. O time do técnico Mikel Arteta tem 39 pontos contra 37 do Manchester City, que mais cedo venceu o West Ham e assumiu o topo provisoriamente. O Everton soma 24 e ocupa a 10ª colocação.

Com o triunfo, o Arsenal encerrou uma sequência de três jogos sem vencer fora de casa na Premier League e comemora o Natal na liderança pela terceira vez nas últimas quatro temporadas, mas em nenhuma dessas oportunidades terminou com o título.

O primeiro tempo do jogo no Hill Dickison Stadium, em Liverpool, foi de um domínio estéril do líder do campeonato, que teve muito mais posse de bola mas tinha dificuldade para encontrar espaço para finalizar. A única finalização correta nesta primeira parte da partida resultou no gol da vitória do Arsenal.

Após cobrança de escanteio, aos 24 minutos, O'Brien tocou a mão na bola dentro da área do Everton. A penalidade foi marcada somente após a intervenção do VAR. Gyokeres cobrou e marcou. A disputa prosseguiu até o intervalo com domínio dos visitantes. O Everton, fechado na defesa, tentava contra-atacar, mas sem sucesso. Tanto que não conseguiu finalizar no primeiro tempo.

A partida ficou mais aberta na segunda etapa. Os dois time conseguiram criar chances para marcar, mas forma incapazes para concluir com sucesso. Na próxima rodada da Premier League, o Arsenal defende a liderança contra o Brighton, em casa, e o Everton busca reabilitação contra o Burnley, como visitante. Os dois jogos acontecem no sábado.

.
