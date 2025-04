Arsenal mantém embalo após bater Real Madrid, goleia Ipswich e adia título inglês do Liverpool

A reta final de temporada do Arsenal é a melhor possível. Depois de avançar às semifinais da Liga do Campeões com dois triunfos sobre o multicampeão Real Madrid, a equipe de Londres manteve o embalo ao golear o Ipswich Town, fora de casa, por 4 a 0, se consolidando na segunda colocação do Campeonato Inglês - o Liverpool está disparado na frente, mas não poderá ser campeão mais nesta rodada.

Havia a possibilidade de o novo campeão inglês ser conhecido neste domingo após o tetracampeonato do Manchester City. Mas para isso o Arsenal teria de perder e o Liverpool ganhar. O triunfo na casa do Ipswich adia a definição por mais uma rodada ao menos.

Bastaram 28 minutos para a equipe de Mikel Arteta construir seu triunfo, com gols de Trossard e de Gabriel Martinelli. O primeiro veio em grande contra-ataque e batida dentro da área. O brasileiro ampliou após concluir toque de letra de Merino. Foi sua 50ª bola nas redes adversárias pelo clube.

Com somente 32 minutos, a situação dos donos da casa se complicou ainda mais após expulsão de Davis por entrada dura em Saka - pisão no tornozelo direito, por trás. Os torcedores da casa não aceitaram a marcação e começaram a vaiar o atacante a cada toque na bola.

Com o resultado tranquilo e sem ameaças de um rival desfalcado, Arteta optou por preservar Saka, tirando-o com 15 minutos. Mas a ordem era manter a concentração em campo já mirando os confrontos com o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. E Odegaard quase amplia em batida forte. Coube a Trossard, em batida de pé direito, ampliar. Ainda deu tempo para Nwaneri anotar e transformar o triunfo fácil em goleada.

Na briga por vaga no G-5, o Chelsea sofreu bastante na casa do Fulham, mas conseguiu buscar a virada, por 2 a 1, já nos acréscimos do segundo tempo, com gol de Pedro Neto. Iwobi havia colocado os donos da casa em vantagem e Tyrique George empatou.

O triunfo coloca o Chelsea em quinto, com os mesmos 57 pontos do Nottingham Forest, que visita o Tottenham nesta segunda-feira, a um do Manchester City e dois atrás do Newcastle.

Apenas cumprindo tabela em campanha decepcionante no Campeonato Inglês, o Manchester United não conseguiu fazer o dever de casa em Old Trafford ao perder de 1 a 0 do Wolverhampton, gol de Sarabia, se mantendo em 14º, com 38 pontos, a mesma pontuação de seu algoz.