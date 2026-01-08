Capa Jornal Amazônia
Arsenal esbarra na forte defesa do Liverpool e vantagem no topo da Premier League é de 6 pontos

As coisas não deram certo para o time da casa

Estadão Conteúdo
fonte

Às 17h, Nottingham Forest e Liverpool jogarão pela Premier League (X/ @LFC)

A disputa do título da Premier League continua aberta. O Liverpool conseguiu segurar o ímpeto do líder Arsenal no Emirates Stadium, em Londres, impedindo que os comandados de Mikel Arteta colocassem oito pontos de frente na tabela. A igualdade por 0 a 0 deixou a folga na ponta, ainda cômoda, em seis para Manchester City e Aston Villa (49 a 43).

Depois de um primeiro tempo de muita disputa e pouca finalização - o Arsenal até acertou a trave -, a etapa derradeira começou com o Liverpool um tanto mais atrevido, querendo calar o barulhento Emirates Stadium. Wirtz caiu na área pedindo pênalti e irritou as arquibancadas. Os contragolpes eram raros, mas perigosos. Assim como as cobranças de falta de Szoboslai.

Por outro lado, o tempo frio e a leve chuva eram oponentes a mais para o líder Arsenal, além do bem armado sistema defensivo dos visitantes. Mikel Arteta sabia que não podia perder a chance de ouro de abrir a gigante vantagem que há algumas rodadas era pouco provável e empurrou a equipe ao ataque. A ordem era marcar sob pressão já na saída de bola.

Mas as coisas não davam certo para o time da casa. Quando tinha a bola nos pés, não conseguia acertar o último passe e, por consequência, não dava trabalho ao goleiro brasileiro Alisson. Arteta, entretanto, não dava mostras de que mexeria na equipe - Gabriel Jesus e Martinelli eram boas opções na reserva.

Apenas aos 19 minutos que o comandante dos Gunners se rendeu à dupla verde e amarela vendo que não adiantava insistir com os apagados Trossard e Gyökeres, substituídos. E a torcida se entusiasmou com as trocas, sobretudo com Martinelli, que costuma castigar o Liverpool.

Sem um centroavante fixo e com atacantes mais flutuantes, o Arsenal queria mais agilidade nas jogadas para furar o ferrolho vermelho. Ocorre que precisava da bola. E o Liverpool fazia o tempo passar com passes curtos sem objetividade, visivelmente feliz com o 0 a 0.

O Arsenal começou a se desesperar e errar passes curtos, para desespero de Arteta, que cobrava paciência diante de um atual campeão desfalcado, mas seguro em campo, ciente dos planos de seu comandante, Arne Slot.

O tempo passou e o Arsenal lamentou um tropeço caseiro no qual acertou finalização no alvo somente nos acréscimos, em cabeçada fraca de Gabriel Jesus e em chute colocado de Martinelli. Alisson defendeu ambos sem problemas.

