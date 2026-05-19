Arsenal encerra espera de 22 anos e é campeão inglês após empate do City com o Bournemouth O Arsenal ainda pode coroar a temporada com a conquista inédita da Champions League, se vencer o Paris Saint-Germain na grande final, marcada para dia 30 de maio Estadão Conteúdo 19.05.26 18h04 Arsenal (Instagram @arsenal) A confirmação do fim do jejum de 22 anos sem título da Premier League veio nesta terça-feira para o Arsenal, que sequer estava em campo. Depois de vencer o Burnley por 1 a 0 na segunda, o time londrino sagrou-se campeão ao ver o Manchester City empatar por 1 a 1 com o Bournemouth, no encerramento da penúltima rodada. O time comandado por Pep Guardiola foi aos 78 pontos e não pode mais alcançar o Arsenal, com 82, já que resta apenas uma rodada a ser disputada. Dessa forma, o jogo contra o Crystal Palace, no domingo, será apenas de celebração para a equipe comandada por Mikel Arteta. O Arsenal ainda pode coroar a temporada com a conquista inédita da Champions League, se vencer o Paris Saint-Germain na grande final, marcada para dia 30 de maio. Para o City, restou o gosto amargo de um vice no que pode ser a temporada de despedida de seu treinador e ídolo. As notícias, amplamente veiculadas pela imprensa inglesa, de que Pep Guardiola vai deixar o City após a rodada final da liga nacional, no domingo, mexeram com os sentimentos dos torcedores. Muitos daqueles que foram a Bournemouth tentaram transmitir carinho ao treinador multicampeão, seja cantando ou exibindo recados em cartazes. "Fica, Guardiola" era uma dessas mensagens. O time de Manchester teve um primeiro tempo de posse de bola e finalizações pontuais, sem o mesmo perigo que o adversário conseguia oferecer. Nas poucas vezes em que chegou ao campo de ataque, o Bournemouth foi bastante agressivo. Em um desses lances, em contra-ataque, Kroupi decidiu com um chute colocado da entrada da área para vencer o goleiro Donnarumma. No segundo tempo, o time de Guardiola continuou sofrendo com o jogo reativo dos donos da casa e correu o risco de sofrer o segundo gol. Com a bola nos pés, mostrou pouco repertório para quebrar a linha defensiva sólida do Bourmemouth, mas continou pressionando intensamente até Rodri acertar a trave e a bola voltar para Haaland bater forte no fundo da rede, nos acréscimos. A virada, contudo, não veio, e o time de Manchester teve de se contentar com o vice. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Inglês Bournemouth Manchester City COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Final entre Paysandu e Nacional-AM terá arrecadação de alimentos não perecíveis Iniciativa do TRT-8 visa atender famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade social. 19.05.26 16h23 Futebol Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Athletico-PR Na 18ª colocação com 15 pontos conquistados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. 19.05.26 15h48 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02 Futebol Vôlei: Remo conquista o acesso à elite do Brasileirão Sub-21 Equipe azulina terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro Interclubes disputado em Praia Grande, no interior de São Paulo. 19.05.26 14h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-Paysandu que fez gol contra em jogo do Remo é punido após declaração Vaiado pelos torcedores da Chapecoente após o apito final, Bruno Leonardo comentou o erro e reagiu às críticas da arquibancada. 18.05.26 15h02 Futebol Águia anuncia ídolo do Internacional-RS como técnico para a sequência da temporada Treinador substitui Júlio César Nunes, que saiu do Azulão para assumir o Nacional-AM. 19.05.26 12h44 SERÁ? Antes da final da Copa Norte contra o Paysandu, técnico deixa o Nacional-AM Thiago Gomes deixou o Leão amazonense. Um grande conhecido do futebol paraense assumirá o time. 18.05.26 18h55 mudança Copa Norte: Júlio César Nunes deixa o Águia, fecha com o Nacional-AM e estreia contra o Paysandu Treinador deixa o Águia de Marabá para assumir o Naça antes da final da Copa Norte contra o Papão 18.05.26 22h02