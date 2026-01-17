Arsenal empata com o Nottingham Forest e desperdiça chance de abrir 9 pontos na Premier League

Líder da Premier League, o Arsenal desperdiçou a oportunidade de ampliar sua vantagem no topo da classificação. O time do técnico Mikel Arteta empatou sem gols com o Nottingham Forest neste sábado no City Ground, em Nottingham, e chegou aos 50 pontos em 22 rodadas. Mais cedo, o vice-líder Manchester City havia perdido do Manchester United por 2 a 0 e estacionado nos 43 pontos. Neste domingo, o Aston Villa, também com 43, enfrenta o Everton no Villa Park e pode reduzir a vantagem do Arsenal.

O Arsenal pressionou durante boa parte do primeiro tempo e desperdiçou sua melhor chance com Gabriel Martinelli, que finalizou cruzado para fora praticamente debaixo da trave aos 29 minutos. O time da casa, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 22 pontos na 17ª posição, criava algum perigo em jogadas de bola parada.

O atacante brasileiro acabou não voltando para o segundo tempo, dando lugar a Trossard. Ainda antes dos 15 minutos, Arteta procurou testar novas opções de ataque colocando em campo Saka, Gabriel Jesus e Merino nas posições de Madueke, Gyokeres e Odegaard.

O líder do Inglês pressionou, exigiu defesas difíceis do goleiro Sels, mas após o empate em 0 a 0 com o Liverpool ficou dois jogos seguidos sem marcar gols na Premier League pela terceira vez desde o início da temporada 2022/23. Por coincidência, nas duas ocasiões anteriores, o segundo jogo foi justamente contra o Nottingham Forest.

O time de Londres joga agora na Champions League e enfrenta a Inter de Milão na terça-feira, na Itália. O Nottingham Forrest enfrenta o Braga, fora de casa, pela Liga Europa.

LIVERPOOL TROPEÇA CONTRA O BURNLEY, QUE ESTÁ NA ZONA DE REBAIXAMENTO Atual campeão da Premier League, o Liverpool finalizou 32 vezes, 11 na direção correta, contra o Burnley neste domingo, em Anfield, mas teve que se contentar com o empate em 1 a 1 contra o time que está na penúltima colocação do Inglês. Com seu quatro empate seguido no campeonato, o Liverpool tem 36 pontos, na quarta colocação, apenas 1 à frente do Manchester United. O Burnley soma 14 pontos em 22 rodadas.

O Liverpool desperdiçou um pênalti, com Szoboszlai acertando o travessão aos 33 minutos do primeiro tempo, mas marcou aos 42 minutos. Wirtz acertou uma finalização certeira dentro uma área congestionada do rival após boa jogada de Ekitiké pela esquerda.

Após um primeiro tempo que foi mais parecido com um treino de ataque contra defesa, o Burnley voltou mais incisivo para a etapa final e conseguiu o empate em sua única finalização correta no jogo. Aos 20, Edwards invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado, vencendo o goleiro Alisson.

O Liverpool volta a jogar na quarta-feira contra o Olympique de Marselha, na França. O Burnley recebe o Tottenham no sábado pela 23ª rodada da Premier League.

CHELSEA, COM GOL DE JOÃO PEDRO, VOLTA A VENCER NA PREMIER LEAGUE O time de Londres derrotou o Brentford por 2 a 0 neste sábado, no Stamford Bridge, e conseguiu seu primeiro triunfo após três empates e duas derrotas nas últimas cinco rodadas da Premier League. Foi também a estreia do técnico Liam Rosenior no Campeonato Inglês. Com o resultado, o Chelsea ultrapassou o Brentford na classificação, com 34 pontos contra 33, e chegou à sexta colocação.

Apesar do resultado favorável, o Chelsea mostrou-se vulnerável na defesa e exposto no meio-campo durante boa parte da partida, mas o Brentford não conseguiu aproveitar as oportunidades. Vice-artilheiro da Premier League, o atacante brasileiro Igor Thiago, do Brentford, passou em branco com duas finalizações nos 90 minutos.

O futebol brasileiro, porém, se viu representado por João Pedro, que abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Kayode tentou afastar a bola da área do Brentford, mas foi bloqueado por Enzo Fernández. A bola sobrou para João Pedro, que finalizou forte de pé esquerdo. Inicialmente, o lance foi anulado por impedimento, mas o gol foi validado após intervenção do VAR.

O segundo gol do Chelsea saiu aos 31 minutos do segundo tempo, após o goleiro Kelleher acertar Delap dentro da área do Brentford. Cole Palmer cobrou o pênalti e converteu. O Chelsea volta a jogar na quarta-feira, novamente no Stamford Bridge, contra o Pafos, do Chipre, pela Champions League. Após sofrer sua primeira derrota em seis jogos na Premier League, o Brentford tenta a reabilitação no domingo, contra o Nottingham Forest, em casa.