Arsenal derrota o Chelsea e retoma a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League

O Arsenal tem uma partida a mais do que o City e faz o confronto direto contra o time de Guardiola no dia 18 de abril, em Manchester.

Estadão Conteúdo
fonte

Gabriel Magalhães é zagueiro do Arsenal, treinado por Arteta (Divulgação / Arsenal)

O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Chelsea por 2 a 1 neste domingo no Emirates Stadium e retomou a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League. O time de Mikel Arteta soma 64 pontos contra 59 do Manchester City, que com a vitória sobre o Leeds no sábado havia colocado pressão nos rivais. O Chelsea permanece com 45 pontos, na sexta posição.

O atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004 e volta a jogar na quarta-feira como visitante contra o Brighton. No mesmo dia, o Chelsea enfrenta o Aston Villa. O Arsenal tem uma partida a mais do que o City e faz o confronto direto contra o time de Guardiola no dia 18 de abril, em Manchester.

O jogo deste domingo, que teve os três gols marcados após cobrança de escanteio, começou com muita marcação das duas equipes e pouco espaço no meio campo. Foram poucas as chances criadas com bola rolando. Aos 10 minutos, o defensor Mamadou Sarr, que fazia sua estreia na Premier League, teve uma excelente oportunidade de abrir o placar para o Chelsea ao surgir livre dentro da área do Arsenal. A falta de traquejo como atacante, porém, o fez finalizar de maneira bizarra, de canela.

Cinco minutos depois, Èze percebeu Sanchez, goleiro do Chelsea, bem adiantado e do meio de campo arriscou por cobertura. A finalização saiu sem a potência necessária e o goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

Os gols acabaram saindo após cobranças de escanteio. O time da casa marcou primeiro, aos 21. O brasileiro Gabriel Magalhães subiu na segunda trave e conseguiu escorar para o centro da área, onde Saliba, seu companheiro de zaga, cabeceou para o gol. A bola ainda desviou em Sarr antes de entrar.

O Chelsea empatou nos acréscimos, aos 47. Após um primeiro escanteio pela esquerda, a bola desviou no braço de Declan Rice e foi em direção ao gol. Raya fez uma boa defesa e cedeu novo escanteio. Houve reclamação de pênalti de Rice, mas nada foi marcado. Na cobrança seguinte, Reece James voltou a levantar na primeira trave. Hincapie subiu e desviou para o próprio gol.

Os visitantes começaram melhor a segunda etapa, com mais finalizações nos 15 primeiros minutos do que todo o primeiro tempo (5 a 3), mas o Arsenal voltou a aproveitar a bola parada. Aos 21, Rice cobrou escanteio para a pequena área. Timber, de frente para o gol, subiu sob marcação de Saar, que ficou plantado, e cabeceou para fazer 2 a 1.

O Chelsea viu sua situação se complicar ainda mais aos 25, quando o Pedro Neto deu uma entrada dura no brasileiro Gabriel Martinelli, que puxava contra-ataque pela esquerda. O atacante, que entrou no início do segundo tempo, levantou e tentou dar continuidade no lance, mas o jogo foi paralisado pelo árbitro que deu o segundo cartão amarelo para o jogador do Chelsea.

Apesar de jogar com um homem a menos, o Chelsea ameaçou o Arsenal e chegou a marcar o gol de empate aos 51, com Delap, mas o brasileiro João Pedro estava em posição de impedimento no início do lance.

Confira os resultados dos jogos deste domingo na Premier League:

Brighton 2 x 1 Nottingham Forest Fulham 2 x 1 Tottenham Manchester United 2 x 1 Crystal Palace

