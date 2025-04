Arsenal cede empate ao Crystal Palace, mas adia título do Liverpool no Inglês

Distante da briga pelo título, o Arsenal chegou a saborear a vitória nesta quarta-feira, mas viu o Crystal Palace arrancar um empate por 2 a 2 no Emirates Stadium, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. O tropeço não apenas frustrou os planos do time londrino como também teve reflexo direto na parte de cima da tabela: adiou a possível conquista antecipada do Liverpool, que só volta a campo no domingo, contra o Tottenham.

Vice-líder, o Arsenal chegou aos 67 pontos, contra 79 do Liverpool, restando apenas quatro jogos para o time londrino até o fim do campeonato. Ou seja, um simples empate contra o Tottenham, no domingo, será suficiente para confirmar matematicamente o título ao time de Arne Slot. Já o Crystal Palace, com 45 pontos, ocupa a 12ª posição na tabela.

Ainda alimentando chances remotas de título, o Arsenal entrou em campo disposto a fazer a sua parte e não demorou a abrir o placar. Logo aos dois minutos, após cobrança de falta levantada na área, Kiwior apareceu livre e testou firme para o fundo da rede, colocando o time da casa em vantagem no Emirates.

A resposta do Crystal Palace, no entanto, veio com personalidade. Aos 26, em jogada ensaiada de escanteio, Wharton encontrou Eze na entrada da área. O meia bateu de primeira, com estilo, e contou com o quique da bola para vencer Raya e empatar o jogo.

O Arsenal manteve o controle da partida e voltou a liderar o placar antes do intervalo. Aos 41, Timber encontrou Trossard, que cortou para dentro e finalizou com precisão, no canto, para marcar o segundo dos mandantes.

Na volta do intervalo, os donos da casa reduziram o ritmo e tentaram administrar a vantagem. Criaram chances para matar o jogo, especialmente com Trossard e Saka, mas pecaram na finalização. O castigo veio aos 37: em saída de bola desastrosa, Saliba errou o passe, e Mateta aproveitou o vacilo. Cara a cara com Raya, não perdoou e deixou tudo igual.

O empate frustrou o Arsenal, que até pressionou nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a perda de dois pontos cruciais na briga pela taça.

Fora da disputa real pelo título, o Arsenal agora volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, recebe o Paris Saint-Germain no Emirates Stadium, pela partida de ida da semifinal.