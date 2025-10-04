Arsenal bate West Ham e pressiona o Liverpool; Cunha é barrado em triunfo do United Estadão Conteúdo 04.10.25 13h18 Embalado por vitórias na Copa da Liga Inglesa, na Premier League e na Champions League, o Arsenal consolidou a boa fase com um triunfo sem sustos sobre o West Ham por 2 a 0, neste sábado, no Emirates Stadium, em Londres. O resultado levou a equipe de Mikel Arteta a 16 pontos, superando o atual campeão, Liverpool, que soma 15 e visita o Chelsea ainda neste sábado. Diferentemente da suada vitória sobre o Newcastle, nos acréscimos, na rodada anterior, o Arsenal foi dominante diante de sua torcida, com 75% de posse de bola no primeiro tempo e 15 finalizações a gol - contra duas dos visitantes - somente no primeiro tempo. O amplo domínio foi recompensado aos 37 minutos, com gol de Rice, que fez prevalecer a "lei do ex". Apesar da lesão de Odegaard ainda no início da partida, o time da casa pressionava principalmente com Saka na direita, dinâmica que continuou na etapa complementar. Aos 21 minutos, o camisa 7 deixou sua marca em cobrança de pênalti. Dependente das jogadas em velocidade de Lucas Paquetá e Bowen, o West Ham não conseguia se aproximar da meta de David Raya. Gabriel Martinelli foi acionado pelo técnico Mikel Arteta nos minutos finais, com a vitória do Arsenal encaminhada, e ameaçou o gol de Areola com boas chegadas e na bola parada, mas o placar de 2 a 0 e a pressão do início ao fim deixaram a torcida vermelha e branca satisfeita. ALÍVIO NO UNITED Ameaçado no comando do Manchester United, Rúben Amorim promoveu profundas mudanças na equipe vermelha e voltou a vencer na Premier League. O treinador português sacou o goleiro Altay Bayindir e o brasileiro Matheus Cunha dos 11 iniciais e viu seu time triunfar por 2 a 0 sobre o Sunderland, neste sábado, no Old Trafford. Matheus Cunha, acionado na etapa complementar, foi anunciado como um dos principais reforços da atual temporada custou 62,5 milhões de libras ao United, valor da multa rescisória com o Wolverhampton. Já Casemiro atuou os 90 minutos na partida que levou o time de Amorim a 10 pontos na tabela. Com Lammens - reforço contratado do belga Royal Antuérpia - no gol e com Mount e Sesko no ataque, o time da casa entrou em campo disposto a deixar para trás o péssimo início de temporada. O conjunto de Manchester havia perdido três dos seus seis jogos do campeonato nacional e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Grimsby, da quarta divisão. Mount, logo aos 7 minutos, abriu o placar para os donos da casa. Bruno Fernandes carimbou a trave antes de Sesko ampliar, ainda no primeiro tempo. Xhaka e Ballard também acertaram a trave, para os visitantes, mas o United conseguiu administrar a boa vantagem até o apito final para se reencontrar com a vitória. Na 250ª partida de Richarlison na Premier League - tornou-se o quinto brasileiro a atingir a marca -, o Tottenham contou com gols de Tel e Kudus para derrotar o Leeds United por 2 a 1, fora de casa, e alcançar os 14 pontos na tabela, aproximando-se dos primeiros colocados. Okafor fez o gol de honra dos anfitriões. Confira os resultados deste sábado na Premier League: Leeds United 1 x 2 Tottenham Arsenal 2 x 0 West Ham Manchester United 2 x 0 Sunderland 