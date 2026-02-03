Arsenal bate o Chelsea, vai à final da Copa da Liga e se aproxima do 1º título da temporada Estadão Conteúdo 03.02.26 19h23 O Arsenal está na final da Copa da Liga Inglesa. Depois de vencer o Chelsea por 3 a 2, no Stamford Brigde, o time ganhou novamente, desta vez, por 1 a 0, no Emirates Stadium, nesta terça-feira, e garantiu a classificação. O adversário na decisão, em 22 de março, no Estádio de Wembley, será Manchester City ou Newcastle, que fazem o jogo de volta da outra semifinal nesta quarta-feira, no Ettihad Stadium. O time de Guardiola venceu a ida por 2 a 0. A equipe se aproxima do primeiro título na temporada, enquanto também lidera a Premier League e avançou às oitavas da Champions League com a melhor campanha da primeira fase. Antes da decisão da Copa da Liga, no sábado, o Arsenal tem pela frente o Sunderland, pela 25ª rodada da Premier League. Já o Chelsea joga contra o Wolverhampton. Mesmo com a vantagem no placar agregado, o Arsenal dominou as ações no primeiro tempo. O time de Arteta levou mais perigo que os visitantes, ainda que sem grandes chances. A principal chegada foi em jogada brasileira, aos 33 minutos. O zagueiro Gabriel Magalhães fez lançamento para Gabriel Martinelli. O atacante invadiu a área, mas teve o chute bloqueado por Malo Gusto. Kepa só foi exigido após os 40 minutos. Enzo Fernández arriscou de fora da área, e o goleiro espalmou com tranquilidade. A volta do intervalo teve mais presença ofensiva do Chelsea, mas sem resultados. Liam Rosenior tentou mudar o panorama com as entradas de Estêvão e Cole Palmer. O Arsenal, contudo, manteve-se presente no ataque, sem facilitar para o rival. A equipe da casa passou a administrar a vantagem no agregado. O Chelsea se lançou ao ataque, mas foi inofensivo, mantendo o placar zerado. No contra-ataque, já quase com o tempo esgotado, Declan Rice tocou para Kai Havertz. O alemão driblou o goleiro Sánchez e sacramentou a classificação do Arsenal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa da Liga Inglesa Arsenal Chelsea COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano 03.02.26 17h36 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38