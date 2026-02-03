Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Arsenal bate o Chelsea, vai à final da Copa da Liga e se aproxima do 1º título da temporada

Estadão Conteúdo

O Arsenal está na final da Copa da Liga Inglesa. Depois de vencer o Chelsea por 3 a 2, no Stamford Brigde, o time ganhou novamente, desta vez, por 1 a 0, no Emirates Stadium, nesta terça-feira, e garantiu a classificação.

O adversário na decisão, em 22 de março, no Estádio de Wembley, será Manchester City ou Newcastle, que fazem o jogo de volta da outra semifinal nesta quarta-feira, no Ettihad Stadium. O time de Guardiola venceu a ida por 2 a 0.

A equipe se aproxima do primeiro título na temporada, enquanto também lidera a Premier League e avançou às oitavas da Champions League com a melhor campanha da primeira fase. Antes da decisão da Copa da Liga, no sábado, o Arsenal tem pela frente o Sunderland, pela 25ª rodada da Premier League. Já o Chelsea joga contra o Wolverhampton.

Mesmo com a vantagem no placar agregado, o Arsenal dominou as ações no primeiro tempo. O time de Arteta levou mais perigo que os visitantes, ainda que sem grandes chances.

A principal chegada foi em jogada brasileira, aos 33 minutos. O zagueiro Gabriel Magalhães fez lançamento para Gabriel Martinelli. O atacante invadiu a área, mas teve o chute bloqueado por Malo Gusto.

Kepa só foi exigido após os 40 minutos. Enzo Fernández arriscou de fora da área, e o goleiro espalmou com tranquilidade.

A volta do intervalo teve mais presença ofensiva do Chelsea, mas sem resultados. Liam Rosenior tentou mudar o panorama com as entradas de Estêvão e Cole Palmer. O Arsenal, contudo, manteve-se presente no ataque, sem facilitar para o rival.

A equipe da casa passou a administrar a vantagem no agregado. O Chelsea se lançou ao ataque, mas foi inofensivo, mantendo o placar zerado.

No contra-ataque, já quase com o tempo esgotado, Declan Rice tocou para Kai Havertz. O alemão driblou o goleiro Sánchez e sacramentou a classificação do Arsenal.

