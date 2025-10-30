Arquibancadas de Paris e R$ 500 mi de apoio prometem melhorar experiência do GP de SP de F1

O Autódromo de Interlagos promove os últimos preparativos para a realização do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, agendado para acontecer entre os dias 7 e 9 de novembro.

Contêineres com os equipamentos das escuderias já formam parte da paisagem da reta principal e dos boxes do autódromo paulistano. Mudanças estruturais serão observadas pelos fãs de Fórmula 1 que visitarem Interlagos ao longo do fim de semana de GP.

Um novo prédio localizado às costas dos boxes, o hospitality center, estará em pleno funcionamento para receber torcedores e autoridades. Ele ocupa uma área de 22 mil metros quadrados e tem capacidade para abrigar até 6 mil pessoas.

Novas arquibancadas modulares foram instaladas na reta oposta. Elas foram usadas nos Jogos Olímpicos de Paris. Agora, há também um túnel que passa por baixo da reta oposta e liga o portão G, atrás do kartódromo, ao miolo do circuito, em que está o hospital. A obra busca facilitar o trânsito de caminhões e outros veículos sem que haja a necessidade de cruzar a pista.

Ao todo, incluindo obras como a instalação de uma rede de esgoto no autódromo, a Prefeitura estima um investimento de R$ 500 milhões. O próximo passo está na ampliação da capacidade de público do autódromo. A meta é superar 100 mil pessoas por dia de evento.

Segundo relato de Alan Adler, CEO do GP de São Paulo, a abertura excepcional de venda de 1,2 mil ingressos para a corrida contou com 30 mil pessoas na fila, e os tickets se esgotaram em apenas um minuto. Em comparação com 2014, houve um salto no número total de pessoas presentes no autódromo ao longo dos três dias de GP. Em 2014, 133 mil pessoas estiveram nas arquibancadas, enquanto em 2024 foram 292 mil, aproximadamente. "Soubemos trazer de volta o glamour da Fórmula 1 de volta ao GP de São Paulo", destacou Adler.

A organização do GP prevê ainda um aumento no número de colaboradores, além de um acréscimo de 60% de catracas, para facilitar o ingresso no público ao autódromo. A fan zone e o Grand Prix Sunset contarão com atrações musicais, como Toni Garrido e Thiaguinho, que será o responsável por cantar o hino nacional no domingo antes da prova. Nesse dia também haverá exibição da esquadrilha da fumaça, homenagens a José Carlos Pace e uma apresentação de uma escola de samba antes da largada.

"O GP gera dois mil empregos e R$ 2 bilhões de reais em movimentação financeira. Atraímos para a cidade de São Paulo um grande número de pessoas de fora do País, cerca de 15% do público é formado por estrangeiros", afirmou o prefeito Ricardo Nunes, que prevê discutir a extensão do vínculo da capital paulista com a Fórmula 1 - que atualmente vai até 2030 - após a realização do GP deste ano.