Argentina constrói vitória com Messi no banco e vê craque apagado na vitória sobre Mauritânia

A Argentina venceu a Mauritânia por 2 a 1 em amistoso disputado na noite desta sexta-feira. Com Messi iniciando o jogo no banco, em La Bombonera, Enzo Fernández e Nico Paz marcaram no primeiro tempo. Depois do intervalo, o camisa 10 entrou e centralizou as ações, mas o placar ficou inalterado. Os mauritanos descontaram no acréscimo.

Os argentinos saíram na frente sem dificuldades. Contra uma defesa que cedia muitos espaços, Nahuel Molina apareceu livre pela direita e cruzou fraco. Enzo Fernández, no meio da área, completou no canto do goleiro Mamadou Diop.

Nico Paz ampliou de falta. De um pouco à frente da área, o meia do Como bateu direto no canto do goleiro, que chegou atrasado.

Foi no lugar do garoto de 21 anos que Messi entrou no intervalo. Outro veterano, Rodrigo De Paul, também ingressou, além de Franco Mastantuono.

O camisa 10 participou das primeiras criações da Argentina na segunda etapa. Ele cobrou uma falta na área da Mauritânia, afastada pela defesa. Depois, teve duas novas oportunidades de criar pela esquerda. Na segunda, tabelou com De Paul e finalizou perto do gol, mas para fora.

Todo repertório da Argentina passou a ser em torno de Messi. A zaga mauritana passava sufoco para afastar as chegadas dos adversários.

Com a bola, os visitantes chegaram a levar perigo em algumas oportunidades. Aboubakary Koita fez boa jogada e chutou forte, obrigando Dibu Martínez a sujar o uniforme.

Lionel Scaloni promoveu mais trocas para testar o elenco argentino. Assim estreou o lateral Agustín Giay, do Palmeiras, em sua primeira convocação. O também palmeirense Flaco López entrou pouco depois, no lugar de Thiago Almada.

O jogo ficou morno, com muita posse de bola da Argentina e retranca da Mauritânia. Nos minutos finais, porém, a Mauritânia virou a chave e tentou sair mais. Em uma escapada, o atacante Souleymane Anne novamente fez Dibu Martínez trabalhar, mas sem impor perigo real à meta argentina.

O que poderia ser uma surpresa, mas virou merecimento, veio no acréscimo. O gol mauritano saiu após cobrança de falta lançada na área. Os argentinos não afastaram, e a bola sobrou para a finalização de Jordan Lefort, que descontou.

Uma preocupação para o time argentino é a falta de adversários à altura antes da Copa do Mundo. Depois do cancelamento da Finalíssima, contra a Espanha, eles não terão grandes desafios na preparação para o Mundial.

O próximo amistoso será contra a Zâmbia, completando a agenda desta Data Fifa. A partida, que deve ser a última de Messi com a Argentina em seu país, será na terça-feira.