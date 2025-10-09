Argélia supera Somália, carimba 20ª vaga para Copa de 2026 e vai para sua quinta participação Os argelinos voltarão a jogar um Mundial após 12 anos Estadão Conteúdo 09.10.25 15h02 Seleção da Argélia (Instagram @lesverts.faf) A Argélia é a quarta seleção africana garantida por antecedência na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. A esquadra do astro e capitão Riyad Mahrez fez 3 a 0 na Somália, nesta quinta-feira, e garantiu sua quinta participação na história da competição, se tornando a 20ª classificada. Tunísia, Marrocos e Egito também já carimbaram o passaporte no continente. Os argelinos voltarão a jogar um Mundial após 12 anos. Depois de disputarem as edições de 1982, 1986, 2010 e 2014, eles ficaram ausentes nas duas últimas edições. Acostumados a surpreender com bons resultados em suas aparições em Copas (já ganhou de Alemanha e Coreia do Sul, além de empatar com Inglaterra e Rússia), esperam voltar a aprontar. Convocado à véspera da Copa de 2014 - atuou alguns minutos contra a Bélgica - Mahrez terá a chance de comandar seu país em 2026 a novos resultados históricos. O meia de 34 anos, multicampeão pelo Manchester City e atualmente no Al-Ahli, há tempos é o "dono" da esquadra nacional e terá o ápice da carreira pela seleção nos campos dos EUA, México e Canadá. Nesta quinta-feira, foi dele o segundo gol do triunfo tranquilo sobre a Somália, mandante do jogo, mas que atuou na casa da adversária, o Miloud Hadefi Olympic Complex, em Oran. Amoura abriu e fechou o marcador em triunfo encaminhado com dois gols em somente 18 minutos. A melhor participação da Argélia em Copas do Mundo foi justamente em sua última participação, quando conseguiu finalmente passar de fase e avançar às oitavas de final. Em solo brasileiro, se garantiu como segunda colocada do grupo, deixando Rússia e Coreia do Sul pelo caminho. No mata-mata, contudo, cruzou com a poderosa Alemanha - seria tetracampeã ao superar a Argentina no Maracanã - e acabou eliminada com derrota por apenas 2 a 1 em jogo com conotação se vingança. Os argelinos protagonizaram a grande zebra na edição de 1982 ao superarem os alemães, também por 2 a 1, gols de Madjer e Belloumi. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias Africanas Copa do Mundo de 2026 Argélia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17