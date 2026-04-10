Arena do Palmeiras ganhará nome do Nubank em maio e terá troca de letreiro em julho

O Allianz Parque não existe mais. Ao menos o nome da arena do Palmeiras vai mudar. O banco digital Nubank assumiu os naming rights do estádio e abriu votação para a torcida escolher como se chamará o estádio. A mudança foi oficializada em evento nesta sexta-feira, 10, na arena palmeirense, que já apresenta, em vários lugares, a cor roxa da fintech.

Nubank Parque, Nubank Arena e Parque Nubank são as opções disponíveis para o torcedor votar. A enquete será encerrada no fim deste mês e o nome escolhido será conhecido no dia 4 de maio.

"Olhar pra esse universo de tantos torcedores nos levou a convidar essas pessoas a serem as que vão escolher o novo nome", afirmou Juliana Roschel, vice-presidente de marketing do Nubank.

O contrato com a Allianz, que tinha vigência até 2034, foi desfeito, como comunicou nesta sexta a seguradora alemã, que disse adotar "uma nova estratégia de marketing local", embora a decisão da rescisão tenha partido da Wtorre.

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O Nubank assumiu a multa e vai pagar à WTorre, gestora do estádio, o dobro do que pagava a seguradora: serão R$ 50 milhões anualmente. O novo contrato tem vigência até 2044, quando encerra o direito de superfície concedido à WTorre para explorar o estádio. "É um investimento de longo prazo", disse Lívia Chanes, CEO do banco.

As negociações foram longas. Foram meses de conversa até o acordo ser concluído. "Começamos a conversa em junho do ano passado. A gente falava internamente muito sobre isso, que se tivéssemos oportunidade de mudança de naming rights, a Nubank seria a marca", contou Marcelo Frazão, vice-presidente da WTorre Entretenimento.

"A escolha do segmento e da marca vem ao encontro dos desafios da arena. É uma tendência mundial. Falamos de longo prazo, de solidez, é natural que o segmento financeiro tenha uma solidez nesse aspecto", acrescentou o executivo, justificando a escolha pelo banco.

NOVO LETREIRO DEVE SER INSTALADO APENAS EM JULHO

A Real Arenas, braço criado pela construtora para administrar a arena do Palmeiras, entrou com pedido na Prefeitura de São Paulo para mudança de nome no letreiro da fachada do estádio.

O processo no poder municipal requer que sejam cumpridos alguns trâmites burocráticos como exige a Lei Cidade Limpa. A mudança de nome na fachada, portanto, levará um tempo. O Nubank estima que que vai poder instalar o novo letreiro e concluir toda a nova identidade visual apenas em julho.

O Allianz Parque tinha essa alcunha desde 2014. Foi um dos primeiros estádios do País que teve os naming rights vendidos. O nome da seguradora alemã pegou com facilidade, mas os executivos da WTorre entenderam que o contrato estava defasado e foram ao mercado para conseguir mais dinheiro por essa propriedade.

A arena, inaugurada em 2014, se valorizou por causa das muitas apresentações musicais de artistas nacionais e internacionais, e por ter sido palco de alguns dos títulos mais importantes da história do Palmeiras nos últimos anos.

O Nubank enxerga a arena como uma plataforma com grande potencial de negócios. A fintech terá o direito de promover eventos internos na arena, usar camarotes e cadeiras VIPs para jogos, concertos e eventos. Também terá um espaço para receber clientes do banco e uma entrada "ultravioleta".

Recentemente, o banco comprou os naming rights do novo estádio do Inter Miami, time de Lionel Messi, e batizou a arena de Nu Stadium.

Além do futebol, o banco digital foi para a Fórmula 1, ao patrocinar a equipe Mercedes, começando nesta temporada. Em São Paulo, o Nubank será também nome de cinema, com a reforma de uma antiga sala, desativada há quase 40 anos, no edifício Copan, no centro da cidade.

O Palmeiras não participou da venda, mas tem a prerrogativa de receber 15% do que a WTorre arrecada com o estádio, conforme prevê o contrato com a gestora.