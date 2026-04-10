Allianz deixa naming rights do estádio do Palmeiras após 13 anos Empresa busca reposicionamento de marca no Brasil Estadão Conteúdo 10.04.26 12h02 Allianz Parque, conhecido também como Arena Palmeiras, tem parceria de 30 anos com a WTorre (Reproduçao / Foto: Governo do Estado de São Paulo) A Allianz anunciou o fim do contrato de naming rights do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, após 13 anos de parceria. A decisão, formalizada com a WTorre, gestora da arena, indica um reposicionamento da seguradora no mercado brasileiro. Segundo a companhia, o desligamento faz parte de um reposicionamento de marca, visando ampliar a presença em diversas regiões do país. A estratégia busca reduzir a concentração de investimentos em um único ativo, diversificando as ações de marketing e buscando maior proximidade com clientes e parceiros. Legado da parceria com o Allianz Parque O contrato com o Allianz Parque foi um dos marcos dos naming rights no Brasil. Ele ajudou a consolidar esse modelo de patrocínio e tornou a arena referência tanto para eventos esportivos quanto para shows e outras atividades ao longo do período. Com o novo direcionamento, a Allianz planeja ampliar investimentos em mídia, patrocínios e iniciativas em diferentes áreas, incluindo esporte e cultura. A empresa também reforçará ações voltadas à experiência do cliente, buscando expandir suas operações no mercado brasileiro. Encerramento amigável O fim do acordo foi conduzido de forma alinhada entre as partes, sem conflitos. Em comunicado, a WTorre ressaltou a contribuição da parceria para o desenvolvimento do Allianz Parque e para a consolidação do modelo de naming rights no país, apontando o ciclo como um marco para o setor. Comunicado de Encerramento da WTorre A WTorre divulgou o seguinte comunicado sobre o encerramento da parceria: "Caros parceiros, A WTorre anuncia o encerramento do contrato de naming rights da arena com a Allianz Seguros, após um ciclo de 13 anos de parceria. Ao longo desse período, construímos juntos uma associação sólida, pioneira, que se tornou referência no mercado brasileiro de patrocínios e contribuiu de forma significativa para a consolidação da arena como um dos principais palcos de esporte, entretenimento e grandes eventos da América Latina. A marca Allianz Seguros esteve presente em uma fase decisiva da trajetória do espaço, acompanhando sua evolução, crescimento e fortalecimento como um ativo relevante no cenário nacional e internacional. Esse histórico é motivo de reconhecimento e orgulho para todos os envolvidos. Encerramos esse ciclo de forma amigável, com respeito mútuo e alinhamento entre as partes, certos de que essa parceria deixa um legado importante para o mercado e para a história da arena. Agradecemos à Allianz Seguros pela confiança e parceria ao longo desses anos, marcados por colaboração, conquistas e experiências que certamente deixam um legado positivo e inspirador." Nubank deve assumir naming rights do estádio Em paralelo ao encerramento, foi noticiado nesta quinta-feira (9) pelo Estadão que a WTorre tem um acordo com o banco digital Nubank para a venda dos naming rights do estádio. O anúncio oficial está previsto para esta sexta-feira (10), em evento no local. O estádio, conhecido como Allianz Parque desde 2014, ano de sua inauguração, ganhará outro nome por razões financeiras. Executivos da WTorre avaliaram que o valor pago pela seguradora Allianz pelos direitos de nome da arena estava ultrapassado. O Nubank propôs o pagamento de pouco mais de R$ 50 milhões por ano para adquirir a propriedade, um valor quase o dobro do que era pago pela Allianz. A informação foi publicada pelo O Globo e confirmada pelo Estadão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Allianz naming right COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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