Allianz deixa naming rights do estádio do Palmeiras após 13 anos

A Allianz anunciou o fim do contrato de naming rights do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, após 13 anos de parceria. A decisão, formalizada com a WTorre, gestora da arena, indica um reposicionamento da seguradora no mercado brasileiro.

Segundo a companhia, o desligamento faz parte de um reposicionamento de marca, visando ampliar a presença em diversas regiões do país. A estratégia busca reduzir a concentração de investimentos em um único ativo, diversificando as ações de marketing e buscando maior proximidade com clientes e parceiros.

Legado da parceria com o Allianz Parque

O contrato com o Allianz Parque foi um dos marcos dos naming rights no Brasil. Ele ajudou a consolidar esse modelo de patrocínio e tornou a arena referência tanto para eventos esportivos quanto para shows e outras atividades ao longo do período.

Com o novo direcionamento, a Allianz planeja ampliar investimentos em mídia, patrocínios e iniciativas em diferentes áreas, incluindo esporte e cultura. A empresa também reforçará ações voltadas à experiência do cliente, buscando expandir suas operações no mercado brasileiro.

Encerramento amigável

O fim do acordo foi conduzido de forma alinhada entre as partes, sem conflitos. Em comunicado, a WTorre ressaltou a contribuição da parceria para o desenvolvimento do Allianz Parque e para a consolidação do modelo de naming rights no país, apontando o ciclo como um marco para o setor.

Comunicado de Encerramento da WTorre

A WTorre divulgou o seguinte comunicado sobre o encerramento da parceria:

"Caros parceiros,

A WTorre anuncia o encerramento do contrato de naming rights da arena com a Allianz Seguros, após um ciclo de 13 anos de parceria.

Ao longo desse período, construímos juntos uma associação sólida, pioneira, que se tornou referência no mercado brasileiro de patrocínios e contribuiu de forma significativa para a consolidação da arena como um dos principais palcos de esporte, entretenimento e grandes eventos da América Latina.

A marca Allianz Seguros esteve presente em uma fase decisiva da trajetória do espaço, acompanhando sua evolução, crescimento e fortalecimento como um ativo relevante no cenário nacional e internacional. Esse histórico é motivo de reconhecimento e orgulho para todos os envolvidos.

Encerramos esse ciclo de forma amigável, com respeito mútuo e alinhamento entre as partes, certos de que essa parceria deixa um legado importante para o mercado e para a história da arena.

Agradecemos à Allianz Seguros pela confiança e parceria ao longo desses anos, marcados por colaboração, conquistas e experiências que certamente deixam um legado positivo e inspirador."

Nubank deve assumir naming rights do estádio

Em paralelo ao encerramento, foi noticiado nesta quinta-feira (9) pelo Estadão que a WTorre tem um acordo com o banco digital Nubank para a venda dos naming rights do estádio. O anúncio oficial está previsto para esta sexta-feira (10), em evento no local.

O estádio, conhecido como Allianz Parque desde 2014, ano de sua inauguração, ganhará outro nome por razões financeiras. Executivos da WTorre avaliaram que o valor pago pela seguradora Allianz pelos direitos de nome da arena estava ultrapassado.

O Nubank propôs o pagamento de pouco mais de R$ 50 milhões por ano para adquirir a propriedade, um valor quase o dobro do que era pago pela Allianz. A informação foi publicada pelo O Globo e confirmada pelo Estadão.