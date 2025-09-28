Árbitro paralisa partida da Ligue 1 por cantos homofóbicos, e torcida é 'castigada' com empate

Quarto colocado na última edição da Ligue 1, o Nice acumula problemas na atual temporada. Em péssima fase e ocupando a metade de baixo da tabela do Francês, o clube precisou lidar com o comportamento reprovável de sua torcida, neste domingo, e sofreu o gol de empate logo na sequência, já nos minutos finais.

O árbitro Abdelatif Kherradji precisou interromper o confronto duas vezes na reta final da partida, quando Nice vencia por 1 a 0, no estádio Allianz Riviera, em Nice, após alguns torcedores da equipe anfitriã entoarem cânticos homofóbicos contra os parisienses. O capitão do time rubro-negro, Jonathan Clauss, foi até sua torcida e pediu que parassem.

Logo após a bronca do capitão nos torcedores, aos 43 minutos do segundo tempo, o Paris empatou o confronto por 1 a 1 em cobrança de pênalti de Krasso. Irritada, parte da torcida voltou a ofender os visitantes, mas tiveram de deixar o estádio com o empate amargo, que ampliou a série negativa do Nice.

Considerada uma das forças do futebol francês, a equipe venceu apenas 2 dos 9 jogos que disputou nesta temporada. Até aqui, o Nice acumula seis derrotas, duas delas para o Benfica na terceira eliminatória da Champions League, o que impediu a participação dos franceses na fase de grupos. Na estreia na Liga Europa, perdeu em casa para a Roma.

Na Ligue 1, o Nice somou seu sétimo ponto em seis partidas e ocupa apenas a 12ª posição, com menos da metade da pontuação do líder Paris Saint-Germain (15). Além da má fase, o clube ainda poderá ser obrigado atuar com portões fechados como punição pela atitude de seus torcedores.