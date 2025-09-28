Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Árbitro paralisa partida da Ligue 1 por cantos homofóbicos, e torcida é 'castigada' com empate

Estadão Conteúdo

Quarto colocado na última edição da Ligue 1, o Nice acumula problemas na atual temporada. Em péssima fase e ocupando a metade de baixo da tabela do Francês, o clube precisou lidar com o comportamento reprovável de sua torcida, neste domingo, e sofreu o gol de empate logo na sequência, já nos minutos finais.

O árbitro Abdelatif Kherradji precisou interromper o confronto duas vezes na reta final da partida, quando Nice vencia por 1 a 0, no estádio Allianz Riviera, em Nice, após alguns torcedores da equipe anfitriã entoarem cânticos homofóbicos contra os parisienses. O capitão do time rubro-negro, Jonathan Clauss, foi até sua torcida e pediu que parassem.

Logo após a bronca do capitão nos torcedores, aos 43 minutos do segundo tempo, o Paris empatou o confronto por 1 a 1 em cobrança de pênalti de Krasso. Irritada, parte da torcida voltou a ofender os visitantes, mas tiveram de deixar o estádio com o empate amargo, que ampliou a série negativa do Nice.

Considerada uma das forças do futebol francês, a equipe venceu apenas 2 dos 9 jogos que disputou nesta temporada. Até aqui, o Nice acumula seis derrotas, duas delas para o Benfica na terceira eliminatória da Champions League, o que impediu a participação dos franceses na fase de grupos. Na estreia na Liga Europa, perdeu em casa para a Roma.

Na Ligue 1, o Nice somou seu sétimo ponto em seis partidas e ocupa apenas a 12ª posição, com menos da metade da pontuação do líder Paris Saint-Germain (15). Além da má fase, o clube ainda poderá ser obrigado atuar com portões fechados como punição pela atitude de seus torcedores.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Ligue 1

Nice

Paris FC

homofobia
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

CAOS!

Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue

Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico

28.09.25 8h48

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

Duelo de opostos

Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B

Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição.

28.09.25 7h00

VAI CAIR?

Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG

Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário

26.09.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B

Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela

28.09.25 8h00

ESPORTES

Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar'

O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas

28.09.25 12h22

Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue

28.09.25 1h17

Corrida de rua

Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém

A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece

28.09.25 9h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda