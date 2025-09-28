Árbitro paralisa partida da Ligue 1 por cantos homofóbicos, e torcida é 'castigada' com empate Estadão Conteúdo 28.09.25 14h13 Quarto colocado na última edição da Ligue 1, o Nice acumula problemas na atual temporada. Em péssima fase e ocupando a metade de baixo da tabela do Francês, o clube precisou lidar com o comportamento reprovável de sua torcida, neste domingo, e sofreu o gol de empate logo na sequência, já nos minutos finais. O árbitro Abdelatif Kherradji precisou interromper o confronto duas vezes na reta final da partida, quando Nice vencia por 1 a 0, no estádio Allianz Riviera, em Nice, após alguns torcedores da equipe anfitriã entoarem cânticos homofóbicos contra os parisienses. O capitão do time rubro-negro, Jonathan Clauss, foi até sua torcida e pediu que parassem. Logo após a bronca do capitão nos torcedores, aos 43 minutos do segundo tempo, o Paris empatou o confronto por 1 a 1 em cobrança de pênalti de Krasso. Irritada, parte da torcida voltou a ofender os visitantes, mas tiveram de deixar o estádio com o empate amargo, que ampliou a série negativa do Nice. Considerada uma das forças do futebol francês, a equipe venceu apenas 2 dos 9 jogos que disputou nesta temporada. Até aqui, o Nice acumula seis derrotas, duas delas para o Benfica na terceira eliminatória da Champions League, o que impediu a participação dos franceses na fase de grupos. Na estreia na Liga Europa, perdeu em casa para a Roma. Na Ligue 1, o Nice somou seu sétimo ponto em seis partidas e ocupa apenas a 12ª posição, com menos da metade da pontuação do líder Paris Saint-Germain (15). Além da má fase, o clube ainda poderá ser obrigado atuar com portões fechados como punição pela atitude de seus torcedores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Ligue 1 Nice Paris FC homofobia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES CAOS! Popó vence Wanderlei em luta marcada por confusão e lutador desmaiado no ringue Wanderlei deixou o ringue sangrando e amparado para receber atendimento médico 28.09.25 8h48 Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 Duelo de opostos Paysandu encara o líder Criciúma e tenta quebrar jejum de 11 jogos sem vencer na Série B Times se enfrentam neste domingo (28), às 16h, no Majestoso, em Santa Catarina, pela 29ª rodada da competição. 28.09.25 7h00 VAI CAIR? Paysandu tem 98% de chances de rebaixamento na Série B, aponta UFMG Papão amarga sequência de 11 jogos sem vencer e terá o líder Criciúma como próximo adversário 26.09.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com estreia de Guto Ferreira, Remo recebe o CRB-AL para se recuperar na Série B Time azulino precisa da vitória para voltar a brigar na parte de cima da tabela 28.09.25 8h00 ESPORTES Popó levanta bandeira branca após confusão e pede paz a Wanderlei: 'Pronto para te abraçar' O tetracampeão mundial de boxe utilizou sua conta no Instagram para pedir desculpas 28.09.25 12h22 Popó x Wanderlei Silva desrespeita o boxe e dá mau exemplo dentro do ringue 28.09.25 1h17 Corrida de rua Corrida do Círio 2025: saúde, bem-estar e inclusão em três percursos pelas ruas de Belém A corrida de rua segue conquistando novos adeptos porque oferece benefícios que muita gente ainda desconhece 28.09.25 9h30